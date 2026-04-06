Szentkirályi Alexandra üzent minden nemzeti érzelmű magyarnak

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy olyan videót rakott ki a Facebook-oldalára, amelyben összeszedi, hogy milyen érvekkel lehetne meggyőzni azon honfitársainkat, akik nem a kormánypártokra szavaznának az április 12-i országgyűlési választásokon vagy esetleg még nem döntöttek, hova húzzák az ikszet.

Szentkirályi Alexandra arra bíztat: beszélgessünk minél többet erről honfitársainkkal

A korábbi főpolgármester-helyettes szerint érdemes ezeket a beszélgetéseket lefolytatni. Kiemelte: érdemes lehet azzal kezdeni, hogy az elmúlt másfél évtizedben kinek milyen változások voltak az életében.

Milyen volt családalapításba vágni a fejszét

a nemzeti kormány előtt,

és utána?

Felvetette továbbá, hogy érdemes átbeszélni:

milyen otthomteremtési kedvezmények vannak?

milyen életkezdési támogatások vannak?

milyen egyéb segítség van?

Szentkirályi Alexandra ezeken kívül is számos további pontot felsorolt és kiemelte: ha ezt valaki reálisan végigszámolja, arra fog jutni, hogy minden nehézség ellenére tudott egyet, kettőt vagy többet lépdelni előre. Emiatt pedig érdemes ismét a kormánypártokra szavazni.

