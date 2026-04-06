Orbán Viktor válaszolt Magyar Péter vádaskodására – videó

szentkirályi alexandra

Szentkirályi Alexandra üzent minden nemzeti érzelmű magyarnak

Új videóval jelentkezett a kampányhajrában a Fidesz fővárosi frakciójának vezetője. Szentkirályi Alexandra egy kéréssel fordult a jobboldali emberek felé. Ezt a videót érdemes megnézni.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy olyan videót rakott ki a Facebook-oldalára, amelyben összeszedi, hogy milyen érvekkel lehetne meggyőzni azon honfitársainkat, akik nem a kormánypártokra szavaznának az április 12-i országgyűlési választásokon vagy esetleg még nem döntöttek, hova húzzák az ikszet.

Szentkirályi Alexandra arra kéri a jobboldaliakat, hogy beszéljenek honfitársaikkal
Szentkirályi Alexandra arra kéri a jobboldaliakat, hogy beszéljenek honfitársaikkal
Szentkirályi Alexandra arra bíztat: beszélgessünk minél többet erről honfitársainkkal

A korábbi főpolgármester-helyettes szerint érdemes ezeket a beszélgetéseket lefolytatni. Kiemelte: érdemes lehet azzal kezdeni, hogy az elmúlt másfél évtizedben kinek milyen változások voltak az életében. 

Milyen volt családalapításba vágni a fejszét

  • a nemzeti kormány előtt,
  • és utána? 

Felvetette továbbá, hogy érdemes átbeszélni:

  • milyen otthomteremtési kedvezmények vannak?
  • milyen életkezdési támogatások vannak?
  • milyen egyéb segítség van?

Szentkirályi Alexandra ezeken kívül is számos további pontot felsorolt és kiemelte: ha ezt valaki reálisan végigszámolja, arra fog jutni, hogy minden nehézség ellenére tudott egyet, kettőt vagy többet lépdelni előre. Emiatt pedig érdemes ismét a kormánypártokra szavazni.

