Szentkirályi Alexandra üzent minden nemzeti érzelmű magyarnak

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy olyan videót rakott ki a Facebook-oldalára, amelyben összeszedi, hogy milyen érvekkel lehetne meggyőzni azon honfitársainkat, akik nem a kormánypártokra szavaznának az április 12-i országgyűlési választásokon vagy esetleg még nem döntöttek, hova húzzák az ikszet.
Szentkirályi Alexandra arra bíztat: beszélgessünk minél többet erről honfitársainkkal
A korábbi főpolgármester-helyettes szerint érdemes ezeket a beszélgetéseket lefolytatni. Kiemelte: érdemes lehet azzal kezdeni, hogy az elmúlt másfél évtizedben kinek milyen változások voltak az életében.
Milyen volt családalapításba vágni a fejszét
- a nemzeti kormány előtt,
- és utána?
Felvetette továbbá, hogy érdemes átbeszélni:
- milyen otthomteremtési kedvezmények vannak?
- milyen életkezdési támogatások vannak?
- milyen egyéb segítség van?
Szentkirályi Alexandra ezeken kívül is számos további pontot felsorolt és kiemelte: ha ezt valaki reálisan végigszámolja, arra fog jutni, hogy minden nehézség ellenére tudott egyet, kettőt vagy többet lépdelni előre. Emiatt pedig érdemes ismét a kormánypártokra szavazni.
Íme a teljes videó: