Szentkirályi: Három nap múlva döntünk – a biztonság a tét

„Három nap múlva minden hazáját szerető, békét, olcsó rezsit és biztos megélhetést akaró magyar emberre számítunk” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „a veszélyek korát éljük”, ezért szerinte különösen nagy a jelentősége a mostani döntésnek.

Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

Fotó: Kurucz Árpád

A politikus hangsúlyozta, hogy a választás nemcsak egyéni, hanem közösségi felelősség is. Állítása szerint „a zsebünk és a sorsunk is a tét”.

A bejegyzéshez mellékelt videóban Szentkirályi Alexandra külön is megszólította a választókat. Mint mondta:

már csak három nap, amikor nemcsak magadért döntesz, hanem az ország biztonságáért

Szentkirályi Alexandra bejegyzésében úgy véli, a jelenlegi helyzetben „csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás”.