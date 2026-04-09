Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
szentkirályi alexandra

Szentkirályi: Három nap múlva döntünk – a biztonság a tét

53 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Három nappal a választás előtt mozgósításra szólított fel Szentkirályi Alexandra. A kormánypárti politikus szerint a következő napok döntő jelentőségűek, és a választás tétje az ország biztonsága, valamint a megélhetés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szentkirályi alexandrafideszorbán viktorVálasztás 2026

„Három nap múlva minden hazáját szerető, békét, olcsó rezsit és biztos megélhetést akaró magyar emberre számítunk” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „a veszélyek korát éljük”, ezért szerinte különösen nagy a jelentősége a mostani döntésnek.

Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.
Fotó: Kurucz Árpád

A politikus hangsúlyozta, hogy a választás nemcsak egyéni, hanem közösségi felelősség is. Állítása szerint „a zsebünk és a sorsunk is a tét”.

A bejegyzéshez mellékelt videóban Szentkirályi Alexandra külön is megszólította a választókat. Mint mondta: 

már csak három nap, amikor nemcsak magadért döntesz, hanem az ország biztonságáért

Szentkirályi Alexandra bejegyzésében úgy véli, a jelenlegi helyzetben „csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
