Szentkirályi szerint Magyar Péterrel együtt visszatérnének a megszorítások

Szentkirályi Alexandra egy utcafórumon reagált egy kérdésre, amelyben a Tisza Párt és Magyar Péter lehetséges kormányzásáról kérdezték.
A helyzet az, hogyha Magyar Péter kerülne hatalomra, ugyanaz a balos kormányzás jönne, mint 2010 előtt: megszorítások, a rezsicsökkentés eltörlése, a családtámogatások visszavonása.”
– fejtette ki a politikus.
Orbán Viktor mellett érvelt: „a biztos választás”
A Fidesz budapesti elnöke szerint kérdéses, hogy a Tisza miként finanszírozná a jelenlegi támogatásokat, ha közben Ukrajna támogatására fordítanák a forrásokat. Úgy fogalmazott, Magyarországnak olyan vezetésre van szüksége, amely képes nemet mondani a külső nyomásra, és mindenekelőtt a magyar érdekeket képviseli. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: Orbán Viktor és a Fidesz jelenti a stabilitást a választáson.