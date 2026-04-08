Szentkirályi szerint Magyar Péterrel együtt visszatérnének a megszorítások

Orbán Viktor mellett érvelt: „a biztos választás”

A Fidesz budapesti elnöke szerint kérdéses, hogy a Tisza miként finanszírozná a jelenlegi támogatásokat, ha közben Ukrajna támogatására fordítanák a forrásokat. Úgy fogalmazott, Magyarországnak olyan vezetésre van szüksége, amely képes nemet mondani a külső nyomásra, és mindenekelőtt a magyar érdekeket képviseli. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: Orbán Viktor és a Fidesz jelenti a stabilitást a választáson.