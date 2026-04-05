A szerbiai biztonsági erők terrortámadást hiúsítottak meg Oromhegyesnél

Húsvét reggelén hívott és arról tájékoztatott Aleksandar Vučić köztársasági elnök, hogy terroristaakciót, konkrétan az Oromhegyesnél húzódó, Magyarországra vezető gázvezeték elleni támadást terveztek. Ez a Déli áramlat, amelynek megrongálása Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna – írta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Facebook-oldalán a vasárnapi terrortámadás meghiúsítása kapcsán.

Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök és Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke

Fotó: DIMITRIJE GOLL / Facebook/Pásztor Bálint

Pásztor Bálint: Emberi életek is veszélyben forogtak Magyarkanizsa községben

Pásztor hozzátette:

Azóta a nyomozás során két nagy táska robbanószert találtak. Nem „csupán” Észak-Vajdaság és Magyarország gázellátása lehetetlenült volna el, hanem

az emberi életek is veszélyben forogtak Magyarkanizsa községben.

A politikus megköszönte a szerbiai köztársasági elnöknek, a hadseregnek, a rendőrségnek és a titkosszolgálatoknak, hogy időben közbeléptek és megakadályozták a tragédiát. Pásztor rámutatott: amennyiben a nyomozás során bebizonyosodik, hogy nem is mi voltunk az elsődleges célpont, hanem Magyarország ellátása, akkor ez még egyértelműbbé teszi:

a terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő.

Újra bebizonyosodott:

a rend, a biztonság, a béke, a nyugalom és a kiszámíthatóság biztosítása az érdekünk, nem pedig a cirkusz, a lázítás, a program nélküli hergelés.

Ezen leszünk a jövőben is, partnereinkkel. Megvédjük a közösségünket és a szerb–magyar stratégiai partnerséget is.

A mai nap is bizonyítja: ez a tapasztalt vezetők időszaka.

Racionalitás, józan ész, napi munka. Én ebben hiszek

– zárta bejegyzését Pásztor.