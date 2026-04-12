Leszámolás Szigetszentmiklóson, a rendőrök hajtóvadászatot indítottak – videó

Március 31-én délután a sértett és barátnője saját autójukkal közlekedtek Szigetszentmiklóson, amikor a mögöttük haladó fekete jármű vezetője megelőzte őket. A két kocsi visszapillantó tükre összeért, ezért az előzést végző férfi az úton keresztbeállt, és megállításra kényszerítette a másik járművet is – adta hírül a Police.hu.

Szigetszentmiklóson előkerült a baseballütő, a rendőrök is érdeklődve nézték a felvételt

Baseball ütő, fekete BMW

A két maffiózónak kinéző fazon dühösen szállt ki a fekete autóból, egyiküknél baseball ütő volt, amellyel többször ráijesztett az autóban ülő párra, akiket életveszélyesen megfenyegettek, majd elhajtottak a helyszínről.

A nyomozók azonosították a 25 éves Sz. Jánost, akit nem találtak otthon, ezért elrendelték a körözését. A férfi végül önként feladta magát egy héttel később. A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság munkatársai felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indítottak ellene eljárást, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették.