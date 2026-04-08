Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

Szijjártó Péter

Szijjártó: Az orosz energiacégek szankcionálása veszélybe sodorja Magyarországot

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az orosz energiacégek elleni szankciók súlyos következményekkel járnának Magyarország számára – erről beszélt Szijjártó Péter egy televíziós interjúban.
A miniszter az ATV műsorában arról beszélt, hogy az Európai Unió részéről felmerült szankciós tervek több kulcsfontosságú orosz vállalatot is érintenének, köztük a Gazprom, a Lukoil és a Roszatom nevét.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: MTI

Szijjártó szerint ezek szankcionálása közvetlenül veszélyeztetné Magyarország energiaellátását. Úgy fogalmazott:

Ha az orosz energiavállalatokat felteszik a szankciós listára, akkor nem jön olaj, nem jön gáz, és nem jön nukleáris fűtőelem.

A külügyminiszter külön kitért arra, hogy a Roszatom esetleges szankcionálása a paksi atomerőmű működését is érintheti, mivel az üzemanyag-ellátás akadozhatna. Ez szerinte nemcsak az áramellátást, hanem a mindennapi élet alapfeltételeit is veszélybe sodorná.

Ha nincs gázszállítás és nincs fűtés, akkor mivel fognak az emberek fűteni?

– tette fel a kérdést.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország ezért következetesen fellép minden olyan szankciós javaslattal szemben, amely sérti a nemzeti érdekeket. Álláspontja szerint az orosz energiaforrásokról való leválás ilyen módon nem reális, és súlyos gazdasági következményekkel járna.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott:

Az energiaellátásunknak van vége, ha ezek a szállítások leállnak."

Hozzátette, hogy szerinte „nincs józan ésszel gondolkodó magyar ember”, aki támogatná az olcsó orosz energia ilyen típusú, szankciókkal kikényszerített megszüntetését.

 

