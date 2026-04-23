Szijjártó Péter megválaszolta a sokakat foglalkoztató kérdést

Szijjártó hangsúlyozta, hogy a Fidesz kampányának központi eleme volt a háború kérdése, ugyanakkor saját családjában erről másképp beszéltek. Elmondta, hogy soha nem mondta a fiainak, hogy egy esetleges kormányváltás után katonának vihetik őket, és azt sem tartja reálisnak, hogy őt 48 évesen frontra küldenék. Ugyanakkor úgy fogalmazott, a világpolitikai folyamatokat látva van benne félelem, mert szerinte „napról napra csúszott bele a nemzetközi politika abba, hogy elfogadja, hogy ez egy háborús korszak”.

Az interjúban szóba került az is, hogy a választási vereség mögött belső okok is állhatnak. Szijjártó szerint „néhányan kihasználták” a Fidesz politikusait, és ez hozzájárulhatott a kudarchoz. Hozzátette, Mészáros Lőrinc gazdagodásáért nem kíván felelősséget vállalni.

A távozó külügyminiszter beszélt a közéleti hangulatról is. Szerinte a kormánypártok nem zártak ki senkit a nemzetből, és visszautasította, hogy a közösségüket gyűlöletkeltéssel vádolják. Úgy fogalmazott, 16 év kormányzás után nem lehet kizárólag a Fideszt felelőssé tenni az ország hangulatáért.

A külpolitikai kérdések kapcsán kijelentette, sértőnek tartja azt a feltételezést, hogy az oroszok bármilyen módon befolyásolnák őt vagy Orbán Viktor. A választási eredményekről azt mondta, a Tisza Párt ajánlatát többen találták meggyőzőnek, ezért alakíthatnak kormányt, ugyanakkor úgy látja, az eredmény megfelel Volodimir Zelenszkij akaratának is.

A kampány egyik központi állítása, a háborús veszély kapcsán Szijjártó úgy fogalmazott, hogy a kormány politikájának célja mindig az volt, hogy Magyarországot kimaradjon az orosz–ukrán háborúból. Hozzátette, reméli és „imádkozik azért”, hogy az ország ne sodródjon bele a konfliktusba.

A politikus személyes helyzetéről is beszélt: elmondta, hogy felesége cége jelentős nyereséget termel, de ezt nem számítja bele a családi vagyonba, így nem tartja magukat milliárdosnak.