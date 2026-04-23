Szijjártó Péterrel kapcsolatban a baloldal nem tud leszállni a kampányvonatról

A Telexnek adott interjút a leköszönő külügyminiszter. Szijjártó Pétert még mindig azzal támadják, hogy az oroszok érdekeit képviselte az EU-ban.
Szijjártó Péter a választások után először állt kamerák elé, és egy interjúban számolt be többek között arról, hogy miért tudtunk Oroszországtól olcsón gázt vásárolni.
A volt külügyminiszter kifejtette,
a hosszútávú gázvásárlási szerződés van kötve a tőzsdei árhoz. Emellett a megállapodás az, hogy úgy köthetjük a rövidtávú kereskedelmi szerződéseket olyan alacsony áron, hogy az lehozza a kettőnek az átlagárát bőven oda, hogy minden más ennél már drágább.”
A riporter erre előhozta azt a kampány narratívát, hogy ez az amiért Magyarországnak az oroszok érdekeit kellett képviselni az Európai Unióban. Szijjártó Péter ennek megfelelően reagált:
De ezt most miért mondja? Mondjon egy momentumot, amikor ez történt.”
