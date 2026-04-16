Hova tűnt Szijjártó Péter? Mutatjuk!

Szijjártó Péter csütörtök reggel, lakóhelyén, Dunakeszin rótta a kilométereket, amikor észrevette a Telex munkatársát. Szijjártó, aki sokszor félmaratonnal indítja a napot, láthatóan meglepődött a találkozáson, de nem tért ki a válasz elől – írja a Blikk.
A vasárnap esti kampányzárón kezdődött a szóbeszéd Szijjártó Péter eltűnéséről
Miután a Bálnában tartott rendezvényen nem volt látható a külügyminiszter az Orbán Viktor mögött felsorakozott politikusok között, azonnal spekulálni kezdtek a sajtó részéről, hogy mi lehet az eltűnésének oka. Mint kiderült, Szijjártó Péternek elfoglaltsága volt, de később csatlakozott az eseményhez.
Hétfőn délután is készült róla felvétel, amint kijön a minisztérium épületéből.
Most pedig a Telex által készített fotó nyugtathatja meg az aggódó újságírókat.
Így legalább látszik, hogy nem tűntem el”
– jegyezte meg röviden a külügyminiszter a fotós láttán.