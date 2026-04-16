Szijjártó Péter

Hova tűnt Szijjártó Péter? Mutatjuk!

Tegnap, 13:16
Tegnap, 13:16
Bár folyamatosan azt híresztelik Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterről, hogy a választások óta eltűnt, mégis sokadszorra tűnik fel a sajtó kiíváncsi tekintete előtt. Most például a Blikk vette át, ahogy egy eddig ellenzéki médium fotóriportere kapja lencsevégre Szijjártó Pétert futás közben.
Szijjártó Péterfutblikk

Szijjártó Péter csütörtök reggel, lakóhelyén, Dunakeszin rótta a kilométereket, amikor észrevette a Telex munkatársát. Szijjártó, aki sokszor félmaratonnal indítja a napot, láthatóan meglepődött a találkozáson, de nem tért ki a válasz elől – írja a Blikk.

Szijjártó Péter
Szijjártó Pétert az ellenzéki médium fotósa várta a napi futása közben, hogy az "eltűnését" dokumentálja (forrás: Facebook/Telex)

A vasárnap esti kampányzárón kezdődött a szóbeszéd Szijjártó Péter eltűnéséről

Miután a Bálnában tartott rendezvényen nem volt látható a külügyminiszter az Orbán Viktor mögött felsorakozott politikusok között, azonnal spekulálni kezdtek a sajtó részéről, hogy mi lehet az eltűnésének oka. Mint kiderült, Szijjártó Péternek elfoglaltsága volt, de később csatlakozott az eseményhez.

Hétfőn délután is készült róla felvétel, amint kijön a minisztérium épületéből.

Most pedig a Telex által készített fotó nyugtathatja meg az aggódó újságírókat. 

Így legalább látszik, hogy nem tűntem el” 

– jegyezte meg röviden a külügyminiszter a fotós láttán.

 

