Hova tűnt Szijjártó Péter? Mutatjuk!

Szijjártó Péter csütörtök reggel, lakóhelyén, Dunakeszin rótta a kilométereket, amikor észrevette a Telex munkatársát. Szijjártó, aki sokszor félmaratonnal indítja a napot, láthatóan meglepődött a találkozáson, de nem tért ki a válasz elől – írja a Blikk.

Szijjártó Pétert az ellenzéki médium fotósa várta a napi futása közben, hogy az "eltűnését" dokumentálja (forrás: Facebook/Telex)

A vasárnap esti kampányzárón kezdődött a szóbeszéd Szijjártó Péter eltűnéséről

Miután a Bálnában tartott rendezvényen nem volt látható a külügyminiszter az Orbán Viktor mögött felsorakozott politikusok között, azonnal spekulálni kezdtek a sajtó részéről, hogy mi lehet az eltűnésének oka. Mint kiderült, Szijjártó Péternek elfoglaltsága volt, de később csatlakozott az eseményhez.

Hétfőn délután is készült róla felvétel, amint kijön a minisztérium épületéből.

Most pedig a Telex által készített fotó nyugtathatja meg az aggódó újságírókat.

Így legalább látszik, hogy nem tűntem el”

– jegyezte meg röviden a külügyminiszter a fotós láttán.