Szijjártó Péter mindent elmondott – élő interjúban reagált a durva vádakra

Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter az interjú során elmondta, hogy az elmúlt években több ezer beruházást hozott Magyarországra. Mindegyik partner az emelte ki, hogy ez egy professzionálisan működő rendszer és nincs benne korrupció.

A volt külügyminiszter a kormányközeli emberek látványos meggazdagodásával kapcsolatban óvatosan fogalmazott, és nem kívánt neveket mondani. Azonban kiemelte, hogy szerinte Orbán Viktor nem korrupt, és a rendkívüli válságok közepette is sikerrel kormányozta az országot. Igazságtalannak nevezte, hogy nem a saját teljesítménye alapján ítélik meg a leköszönő miniszterelnököt.

Szijjártó Péter az MNB-botrányra is kitért. Nem érti, hogy az általa rendkívül nagyra tartott Matolcsy György hogyan juthatott el odáig, hogy a neve felmerüljön egy ilyen kényes ügyben.

Véleménye szerint a kegyelmi ügy nagyban szerepet játszott a Fidesz választási vereségében, hozzátéve, ezekben az ügyekben a mai napig számos kérdésre nincs válasz, mert a kulcsszereplők nem állnak nyilvánosság elé.

A leköszönő miniszter kijelentette, hogy többször jelezte Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek, hogy elítélik a háborút. Szintén szorgalmazta, hogy a felek kommunikáljanak, mert csak így lehet vége a háborúnak.

Szijjártó Péter elmondta, hogy a fő szempont az volt, hogy a világ legnagyobb országaival olyan kapcsolatot alakítson ki, melyből Magyarország profitálhat. Oroszországgal való jó kapcsolatra az ország energiabiztonsága miatt volt szükség.

A hazaárulással kapcsolatos vádakra reagálva elmondta, hogy soha nem követett el erre irányuló cselekményt és bántja, hogy a munkája ellenére ilyen rágalmak érték. Hozzátette, a Tisza-kormány minden dokumentumot meg fog kapni ezzel kapcsolatban és még a feltételezés is sértő, hogy hazaárulást követett el.

Mi nem oroszbarát, hanem magyarbarát politikát folytattunk, és minden környező országgal baráti viszonyra törekedtünk”

– jelentette ki a politikus.

Az interjú végén Szijjártó Péter kiemelte, hogy Orbán Viktorral képes lehet megújulni a Fidesz, és nem tartaná szerencsésnek, ha a pártelnök lemondana. A miniszterelnöki ambícióiról úgy nyilatkozott, neki a külügyi tárca a maximum, ezzel elérte a célját, és biztosan nem lesz a Fidesz vezetője.