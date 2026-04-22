Szijjártó Péter a Telexen válaszol kemény kérdésekre – kövesse nálunk élőben!

„A Tisza Pártnak többen hittek, mint nekünk, többen gondolták, hogy az általuk bemutatott ajánlat jobb, mint a miénk volt. Mi igaz embernek szurkolunk Magyarországnak” – fogalmazott Szijjártó Péter, Magyarország ügyvezető kormányának külgazdasági és külügyminisztere a Telexnek.

Fotó: Képernyőfotó

A távozó miniszter továbbra is úgy gondolja, hogy külföldi titkosszolgálatok beavatkoztak a választásokba. Hozzátette: az ukránok és a brüsszeli intézmények egyértelműen az ő választási vereségükben voltak érdekeltek. Reméli, hogy Magyarország nem fog belekeveredni a háborúba.

Az ő munkájának java részét tette ki, hogy ezt megakadályozza.

A politikus kifejtette, ha ők nyerték volna meg a választást, nyugodt lenne afelől, hogy tudnak Brüsszelnek nemet mondani. Hozzátette: az elmúlt 4 évben egy riasztó hangnemváltozás tötént, a háborúról mint realitásról beszéltek európai vezetők. Ez sok vészcsengőt megkongatott nála. Reméli, hogy akik a mostani felelősséget viszik, nem fognak engedni a nyomásnak.

Szijjártó otthon nem beszél politikáról

Úgy véli, megtörténhet, hogy a jövőben a béke nem lesz mindig adott. A helyzetet riasztónak nevezte. Szijjártó Péter kifejtette, ők otthon nem beszélnek politikáról. Az elmúlt 11 évben ő folyamatosan nagy mennyiségű munkát végzett, folyamatosan dolgozott, ezért az otthoni időt nem akarta politikával tölteni.

A gyermekeit is próbálja óvni a politikától.

Szijjártó Péter elmondta: ő Magyarország szurkolója. Amikor kérték, hogy magyar és szlovák szakértők megnézhesség a Barátság kőolajvezetéket, akkor az uniós szóvívő azt mondta, a magyaroknak katonákat kellene küldeni, nem szakértőket. A kampányról szólva azt mondta, végső soron mindent a választási eredmény minősít.

A leköszönő külügyminiszter felhívta a figyelmet, számos magyar meghalt az orosz fronton. Nekik az volt a legfontosabb feladatok, hogy Magyarországot kívül tartsák a háborún. Ez sikerült, dacára a provokálási kísérleteknek. A háborúról szólva azt mondta, tárgyalással kell, hogy végetérjen. Meg van róla győződve.