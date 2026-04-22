Szijjártó Péter a Telexen válaszol kemény kérdésekre – kövesse nálunk élőben!

„A Tisza Pártnak többen hittek, mint nekünk, többen gondolták, hogy az általuk bemutatott ajánlat jobb, mint a miénk volt. Mi igaz embernek szurkolunk Magyarországnak” – fogalmazott Szijjártó Péter, Magyarország ügyvezető kormányának külgazdasági és külügyminisztere a Telexnek.
A távozó miniszter továbbra is úgy gondolja, hogy külföldi titkosszolgálatok beavatkoztak a választásokba. Hozzátette: az ukránok és a brüsszeli intézmények egyértelműen az ő választási vereségükben voltak érdekeltek. Reméli, hogy Magyarország nem fog belekeveredni a háborúba.
Az ő munkájának java részét tette ki, hogy ezt megakadályozza.
A politikus kifejtette, ha ők nyerték volna meg a választást, nyugodt lenne afelől, hogy tudnak Brüsszelnek nemet mondani. Hozzátette: az elmúlt 4 évben egy riasztó hangnemváltozás tötént, a háborúról mint realitásról beszéltek európai vezetők. Ez sok vészcsengőt megkongatott nála. Reméli, hogy akik a mostani felelősséget viszik, nem fognak engedni a nyomásnak.
Szijjártó otthon nem beszél politikáról
Úgy véli, megtörténhet, hogy a jövőben a béke nem lesz mindig adott. A helyzetet riasztónak nevezte. Szijjártó Péter kifejtette, ők otthon nem beszélnek politikáról. Az elmúlt 11 évben ő folyamatosan nagy mennyiségű munkát végzett, folyamatosan dolgozott, ezért az otthoni időt nem akarta politikával tölteni.
A gyermekeit is próbálja óvni a politikától.
Szijjártó Péter elmondta: ő Magyarország szurkolója. Amikor kérték, hogy magyar és szlovák szakértők megnézhesség a Barátság kőolajvezetéket, akkor az uniós szóvívő azt mondta, a magyaroknak katonákat kellene küldeni, nem szakértőket. A kampányról szólva azt mondta, végső soron mindent a választási eredmény minősít.
A leköszönő külügyminiszter felhívta a figyelmet, számos magyar meghalt az orosz fronton. Nekik az volt a legfontosabb feladatok, hogy Magyarországot kívül tartsák a háborún. Ez sikerült, dacára a provokálási kísérleteknek. A háborúról szólva azt mondta, tárgyalással kell, hogy végetérjen. Meg van róla győződve.
Beavatkozás
Ehhez beszélőviszonyban kell lennie egymásnak az amerikaiaknak és az oroszoknak.
Amíg van párbeszéd, addig meg lehet előzni egy világszintű összecsattanást.
Úgy fogalmazott, nem emlékszik, hogy korábban bármikor úgy léptek volna fel az ellenfeleikkel szemben, mint ahogy most velük szemben fellépnek. Szerinte tévesen akarják azt beállítani, hogy eddig itt volt a pokol, most meg majd jön a mennyország. Hozzátette:
ő mindig arra törekedett, és a miniszterelnök is, hogy ez valóban a nemzeti együttműködés rendszere legyen.
Visszautasította azt a vádat, hogy ők gyűlöletet szított volna. Úgy véli, a kormányban dolgozók mindig arra törekedtek, hogy Magyarország egy élhető ország legyen mindenki számára. Azt mondta, szerinte nem a kormány miatt alakult ki róluk egy negatív kép, hanem azért mert sokan visszaéltek a helyzettel, elveszítették a mércét, és a józanész zsinórértékét.
Hozzátette: a magyar politikába való beavatkozás, az durva volt, és már a megengedhetetlenség határát surolta. Szijjártó Péter elmondta, ő magukat Patriótának, szuverenistának tartja, mindig készen álltak, hogy harcoljonak a nemzeti érdekekért. Úgy gondolja, jogosan hívják magukat a nemzeti oldalnak. Hogy a másik oldal mit gondol magáról, az az ő saját definíciója. Úgy véli, mindenki a magyar nemzethet tartozik, itthon és a határon tú is, függetlenül attól, hogy mit gondol politikáról.