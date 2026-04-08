Szijjártó Péter: Mindig a magyar érdekek alapján döntöttünk

„Mindig a magyar érdekek alapján döntöttünk, soha nem engedtünk a nyomásgyakorlásnak, nem engedtük, hogy Berlinből, Brüsszelből, Kijevből vagy bárhonnan olyat erőltessenek ránk, ami ellentétes a magyar nemzet és a családok érdekeivel” – hangsúlyozta Szijjártó Péter Nyírteleken a SZON beszámolója szerint.

A külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy az elmúlt másfél évtizedet egymást követő válságok – gazdasági krízis, migráció, járvány, valamint háborúk – határozták meg, mégis jelentős eredményeket értek el. Kiemelte:

ma egymillióval többen dolgoznak, mint a kormányzásuk kezdetén.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a sikerek alapja az volt, hogy minden helyzetben a magyar érdekeket helyezték előtérbe. Hozzátette, megszorítások helyett adócsökkentést vezettek be, megállították a migrációt, és gyors oltási kampánnyal újraindították a gazdaságot.

Beszéde végén egyértelművé tette: magyar katonák nem vesznek részt az ukrajnai háborúban, és Magyarország nem kíván sem pénzzel, sem más módon hozzájárulni a konfliktushoz. Mint mondta, a választás tétje is az, hogy az ország kimarad-e a háborúból, ezért arra kérte a választókat, ne dőljenek be az álhíreknek.