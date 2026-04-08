Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Mindig a magyar érdekek alapján döntöttünk

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Mindig a magyar érdekek alapján döntöttünk, soha nem engedtünk a nyomásgyakorlásnak…" – hangsúlyozta Szijjártó Péter Nyírteleken. A külügyminiszter egyértelművé tette: magyar katonák nem vesznek részt az ukrajnai háborúban, és Magyarország nem kíván sem pénzzel, sem más módon hozzájárulni a konfliktushoz. A választás tétje is az, hogy az ország kimarad-e a háborúból, ezért a külügyminiszter arra kérte a választókat, ne dőljenek be az álhíreknek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterVálasztás 2026külügyminiszter

„Mindig a magyar érdekek alapján döntöttünk, soha nem engedtünk a nyomásgyakorlásnak, nem engedtük, hogy Berlinből, Brüsszelből, Kijevből vagy bárhonnan olyat erőltessenek ránk, ami ellentétes a magyar nemzet és a családok érdekeivel” – hangsúlyozta Szijjártó Péter Nyírteleken a SZON beszámolója szerint.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter Fotó: Bozsó Katalin

A külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy az elmúlt másfél évtizedet egymást követő válságok – gazdasági krízis, migráció, járvány, valamint háborúk – határozták meg, mégis jelentős eredményeket értek el. Kiemelte: 

ma egymillióval többen dolgoznak, mint a kormányzásuk kezdetén. 

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a sikerek alapja az volt, hogy minden helyzetben a magyar érdekeket helyezték előtérbe. Hozzátette, megszorítások helyett adócsökkentést vezettek be, megállították a migrációt, és gyors oltási kampánnyal újraindították a gazdaságot.

Beszéde végén egyértelművé tette: magyar katonák nem vesznek részt az ukrajnai háborúban, és Magyarország nem kíván sem pénzzel, sem más módon hozzájárulni a konfliktushoz. Mint mondta, a választás tétje is az, hogy az ország kimarad-e a háborúból, ezért arra kérte a választókat, ne dőljenek be az álhíreknek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról