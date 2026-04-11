Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor kampányzáró beszéde: Az ellenfél megmutatta az igazi arcát

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
szijjártó péter

Szijjártó Péter: Nekünk mindennap nemet kellett mondanunk

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök és a Fidesz–KDNP országjárásának zárásaként Szijjártó Péter külügyminiszter, Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter is színpadra lépett a budapesti Szentháromság téren. Szijjártó Péter a legek választásának nevezte a most vasárnapit, és arról beszélt, nekik mindennap nemet kellett mondaniuk. Annyi érdeklődő volt, hogy hamar kinőtték a teret.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szijjártó péterfideszszentháromság tér

Az országjárás utolsó állomásához érkezett. A kampányidőszak utolsó rendezvényének a Szentháromság tér adott otthont. A kampányzáró Szikora Róbert fellépésével kezdődött, a zenész az R-Go együttes Létezem című számát adta elő, a rendezvénynek otthont adó teret egyébként hamar kinőtte a hallgatóság.

Szijjártó Péter: Értünk, helyettünk, miattunk senkinek sem kell harcolnia
Fotó: Polyák Attila

A Fidesz kampányzáró eseményén Szijjártó Péter külügyminiszter a Tisza Párt elnökét némiképp finomabban és diplomatikusabban idézte: rohadt nagy háború lesz, mondta Brüsszel ügynöke, aki valószínűleg most mondott először igazat a külügyminiszter szerint.

A kampányzáró fontos témájaként szó szerint azt mondta, nekünk mindennap nemet kellett mondanunk, ellen kellett állnunk a nyomásnak. Hozzátette, mindeközben az Európai Néppárt vezetője arról beszélt, az Európai Unió zászlaja alatt katonákat küldenének Ukrajnába. Az ukránokat a háborújukkal együtt behoznák az unióba. Mi ezt nem hagyjuk – emelte ki Szijjártó. Elmondta, ehhez a háborúhoz a magyaroknak semmilyen köze nincs. 

Értünk, helyettünk, miattunk senkinek sem kell harcolnia. Éppen ezért mi az égegyadta világon semmivel sem tartozunk az ukránoknak

– szögezte le a külügyminiszter. Hozzátette, amíg hazánknak nemzeti kormánya van, addig az ukránok nem fognak csatlakozni az unióhoz, és nem fogják Magyarországot belerángatni a katonai konfliktusba. Szijjártó Péter kiemelte, a választásokat követően, szerdán uniós csúcson kell majd megvédeni a magyar érdekeket, ahol hazánkat elvágnák az olcsó orosz energiától, megszüntetnék a védett benzinárat és a rezsicsökkentést.

Nem azért harcolunk az orosz energiáért, mert orosz, hanem azért, mert olcsó.

A holnapi választással kapcsolatban a miniszter kiemelte, ez a legek választása lesz.  Azt javaslom, hogy legyen ez a legnagyobb győzelmünk napja – fogalmazott Szijjártó Péter

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról