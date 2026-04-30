Szili Katalin

Szili Katalin búcsúzik: lezárult egy több évtizedes közéleti pálya

Távozik miniszterelnöki főtanácsadói posztjáról Szili Katalin, ezzel egy 32 éves közéleti pályát zár le. A nagy utat megjárt politikus búcsúüzenetében hangsúlyozta: pályafutása során mindig a nemzet szolgálata vezette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szili Katalin bejelentette, hogy 2026. április 30-i hatállyal megszűnt a Kárpát-medencei autonómiatörekvésekért felelős miniszterelnöki főtanácsadói jogviszonya. Közösségi oldalán közzétett búcsúüzenetében kiemelte, hogy az elmúlt 11 évben Orbán Viktor és Semjén Zsolt megbízásából olyan feladatot láthatott el, amely mindig is kiemelten fontos volt számára.

Szili Katalin
Szili Katalin számára az autonómiatörekvések mindig kiemelten fontos ügyek voltak (Fotó: Szabó Gábor - Origo)

„Mindig a nemzetemet szolgáltam”

Szili Katalin visszatekintésében hangsúlyozta, hogy pályafutása során számos szerepet töltött be, de egy dolog mindvégig állandó maradt: 

Voltam kezdő hivatalnok, képviselő, házelnök, voltam fent és voltam lent, de egy biztos: mindig a nemzetemet szolgáltam.”

 Mint írta, az autonómiatörekvések támogatása nemcsak szakmai feladat, hanem személyes ügy is volt számára, amelyen hosszú éveken át dolgozott. A politikus külön köszönetet mondott mindazoknak, akikkel együtt dolgozhatott a Kárpát-medencei és diaszpórában élő magyar közösségek megerősítéséért. Úgy fogalmazott, az elmúlt évtizedek munkájának egyik legfontosabb eredménye az egységes nemzet gondolatának erősítése, amelyet a jövőben is meg kell őrizni:

Mindaz, amit együtt az elmúlt esztendőkben elértünk, egyetlen eredőbe foglalható, egységes nemzetet teremtettünk.

