A főpolgármester és számos település vezetője is bejelentette, nem fogják tovább fizetni a szolidaritási hozzájárulást – írta a Magyar Nemzet csütörtökön. A balos önkormányzatok arra nem gondolnak, vagy lehet, hogy nem is érdekli őket, hogy a szolidaritási hozzájárulás a kisebb települések támogatására szolgál.

A szolidaritási hozzájárulás nem aprópénz, komoly segítség a kistelepüléseknek.

A lap azt írja, Orosháza, Nagykanizsa, Szentes, Szolnok, Kispest és Budapest vezetői bejelentették, ilyen-olyan indokra hivatkozva ugyan, de nem fogják befizetni a szolidaritási hozzájárulás következő részletét.

Az okok között szerepel:

ne a leköszönő kormány döntsön a felhasználásról”,

a leköszönő kormány felé ebben a formában nem áll módunkban ezt az összeget befizetni”,

A szolidaritási adó befizetését a Magyar Péter-kormány megalakulásáig visszatartjuk! Szolnok a Tisza fővárosa”

Karácsony Gergely kijelentette, így is mínuszban van Budapest számlája, ahogyan fogalmazott:

Az államkincstár vezetőjének van jogi lehetősége arra, hogy eltekintsen az inkasszótól, hiszen 60 napig fel tudja függeszteni ezeket az eljárásokat. Éppen ezért ebben a levélben arra szólítottam fel az elnököt, hogy éljen ezzel a törvény adta lehetőséggel.”

A szolidaritási hozzájárulás 200 milliárdos bevételt jelent az államnak

Idén Budapesttől, a 23 fővárosi kerülettől és 334 másik önkormányzattól összesen több mint 200 milliárdos bevételre számít az állam – teszi hozzá a Magyar Nemzet.