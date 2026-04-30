Ettől dőlhet be Európa? Fontos dolog látott napvilágot – Magyarország is érintett

Merz megszólalt: „Beláthatatlan következmények jöhetnek"

A frakciószóvivő kitálal: így játszik egyenlősdit Brüsszel 

Megvonná a finanszírozást Brüsszel a Patrióták Európáért frakciótól, mert a jogelőd pártjuk, az Identitás és Demokrácia elképzelhető, hogy 4,3 millió eurót helytelenül használt fel – erről számolt be a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Szűcs Gábor új megvilágításba helyezte a történetet.
Brüsszel meglehetősen megkérdőjelezhető igazságtételéről számolt be a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Szűcs Gábor éles különbségre hívta fel a figyelmet: míg Brüsszel a Patrióták Európáért frakciót kívánja felszámolni, Ursula von der Leyen háttértevékenységének ügyében senki nem siet igazságot tenni.

A Fidesz új frakcióvezető-helyettese arról számolt be, hogy Brüsszel megvonná a támogatást a Patrióták Európáért frakciótól (Fotó: Facebook/Szűcs Gábor)
A Fidesz új frakcióvezető-helyettese arról számolt be, hogy Brüsszel megvonná a támogatást a Patrióták Európáért frakciótól (Fotó: Facebook/Szűcs Gábor)

Szűcs Gábor: Von der Leyennél mikor kopogtat az Európai Ügyészség?

A támogatásokat Brüsszel úgy vonná meg hogy hivatalosan még alá sem tudják támasztani, hogy a frakció a támogatásokat helytelenül használta volna fel. Szűcs Gábor úgy fogalmazott:

Még szerencse, hogy Ursula von der Leyen, aki 35 milliárd euró értékben rendelt, intézett vakcinát SMS-ben a Pfizerrel, ő továbbra is kapja a fizetését.”

 

