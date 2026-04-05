Durva fordulat: volt mentora szedte darabokra a honvédséget támadó százados állításait

Mint ismeretes nagy port kavart Pálinkás Szilveszter honvéd századosnak az a Telexnek adott interjúja, amelyben a Magyar Honvédség toborzó kampányának korábbi arca súlyos állításokat tett a Magyar Honvédség állapotára, a Honvédségben uralkodó viszonyokra nézve. Pálinkás Szilveszter minisztériumi mentora most megszólalt és pontról pontra megcáfolta a tiszás aktivistává vált százados állításait. 

A Mandiner számára nyilatkozva részletesen ismertette a balliberális oldal legújabb politikai aktivistájának, Pálinkás Szilveszternek a honvédségen és a Honvédelmi Minisztériumon belüli pályafutását a tárcán belüli mentora. Zákány Péter tábornok szégyenteljesnek és valótlannak tartja Pálinkás Szilveszter minden állítását. Fotó: YouTube Mandiner

A tábornok szerint iszonyatos csalódás az a politikai kampány amibe belekezdett a százados

A Mandiner elment a Honvédelmi Minisztériumba, hogy megkérdezze Zákány Péter dandártábornokot arról, mi az igazság a Pálinkás által elmondottakból. 

A tábornok szerint Pálinkás kijelentései „abszolút nem fedik a valóságot” és „egyszerűen elfelejti azokat az adatokat, amik a tényeket mutatják”. 

Zákány Péter elmondta, hogy nemcsak „életszerűtlen” az az állítás, hogy Orbán Gáspár százados találta ki a csádi projektet, de egész egyszerűen teljes „blődség" is. 

 

