Takács Péter a Bayer Show-ban: Le kell állítani a baloldal fideszesek elleni gyűlölethadjáratát

Az a célja a baloldalnak, hogy szétszakítsa a Fidesz közösségét - erről beszélt a leköszönő egészségügyi államtitkár a Bayer Show-ban. Takács Péter elmondta, az volt az egyik hibájuk, hogy a kampány alatt nem védték meg magukat és a támogatóikat a baloldal gyűlöletkampányától. Az államtitkár szerint azután, hogy megnyerte a Tisza a választást, ideje lenne, hogy Magyar Péter véget vessen az uszításnak.

Az egészségügyi államtitkár a Bayer Show-ban arról beszélt, hogy a baloldal tudatosan törekszik a jobboldali közösség szétforgácsolására és a kormánypárti szimpatizánsok megfélemlítésére. Takács Péter szerint a választási győzelem után Magyar Péternek erkölcsi kötelessége lenne gátat szabni az uszításnak és a Fidesz-támogatókat érő atrocitásoknak. Fotó: HírTV



Takács Péter szerint itt az ideje, hogy Magyar Péter leállítsa a fideszesek megfélemlítését

Takács Péter szerint sok mindent hazudott a baloldal a választásokról, például, hogy elcsalja vagy elhalasztja a Fidesz a választásokat, de ezek egyike sem igaz. Az egészségügyi államtitkár úgy látja, elképesztő mennyiségű rágalom és hazugság érte a Fidesz politikusait a kampány alatt.

Ennek megálljt kell parancsolni. A felelősség és a lehetőség Magyar Péter kezében van, senki máséban. Ő megnyerte a választást, gratulálunk neki. Az, hogy milyen kampányt csináltak és milyen gátlástalanul hazudták végig, az az ő lelkiismeretük kérdése, de most, ha fel akar nőni a feladathoz, akkor álljon ki és tegyen rendet a saját oldalán”

- mondta a fideszes politikus, aki szerint a tiszás politikusoknak abba kell hagyni a fideszesek megfélemlítését is:

Véget kell vetni annak, hogy iskolaigazgatókat Fidesz bérenceknek neveznek, csak amiatt, akire szavaztak, vagy gyerekeket vegzálnak, mert a szüleik fideszesek.”

Takács Péter szerint a baloldalnak az a célja, hogy szétszakítsa a Fidesz táborát.

Egy céljuk van, hogy akik most velünk vannak, ez a több mint 2 millió ember, ezeknek elvegyék a kedvét attól, hogy valaha újra a közélettel foglalkozzanak. Hogyha mi újraszervezzük magunkat, azt csakis lentről tudjuk megtenni mozgalmi pártként, ez egy nagy kihívás lesz, hogy kormányzó pártból mozgalmi párttá alakulunk 16 év után, de az csak lentről építkezve lehet. És most ez a terror ezt a célt szolgálja, hogy ne merjenek az emberek odajönni egy fideszes rendezvényre”

- tette hozzá a korábbi államtitkár, azt hangsúlyozva, hogy most az a Fidesz egyik legfontosabb dolga, hogy megakadályozza a baloldali gyűlölethadjáratot és megújulva tovább képviselje a magyarokat.

