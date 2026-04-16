Takács Péter Orbán Viktort idézte: Nem szurkolunk a hazánk ellen

A volt egészségügyi államtitkár, Takács Péter a közösségi oldalán osztotta meg Orbán Viktor egyik, a Patriótának adott interjújában elhangzott üzenetét. A bejegyzés központi gondolata szerint az ország érdeke minden politikai helyzetben elsődleges marad.
Takács Péter szerint fontos, hogy a Fidesz konstruktív ellenzéki szerepre törekszik
A volt egészségügyi államtitkár azzal a gondolattal jelentkezett, amely a kormányfő a Patriótának adott legfrissebb interjújában hangzott el:
Nem szurkolok a hazám ellen. Ha az új kormány épít, azt támogatni fogjuk, ha rombolásra készül, azt nem fogjuk hagyni.”
