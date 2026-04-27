Takács Péter országgyűlési képviselőként folytatja

„Köszönöm a bizalmat! Hatalmas megtiszteltetés, hogy országgyűlési képviselőként folytathatom a szolgálatot” – írta Facebook oldalán Takács Péter.

Fotó: Kacsúr Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Mint ismert, ma megtartotta alakuló ülését a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja, amelyet követően Gulyás Gergely frakcióvezető a közösségi oldalán számolt be a legfontosabb döntésekről.

Célunk a megújulás: egyensúlyt tartunk a régi és az új között. Feladatunk, hogy az elmúlt 16 év eredményeit megvédjük, az ország egészének érdekeit képviseljük, a kormánypárt önkényes döntéseivel szemben fellépjünk. A Fidesz–KDNP normális ellenzék lesz

– szögezte le Gulyás Gergely.

A frakcióvezető a közösségi oldalán megosztott videóban jelezte, hogy a Fidesz–KDNP 42 listás mandátumot szerzett képviselőjéből 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumot. Ezáltal lehetőséget adnak arra, hogy helyükön mások legyenek parlamenti képviselők. Ez a váltás 24 esetben már most megtörténik, míg Orbán Balázs júliusban az Európai Parlamenthez csatlakozik, ahonnan pedig Szekeres Pál európai parlamenti képviselő tér haza és fog részt venni a szociális bizottság munkájában.

Gulyás Gergely bejelentette azt is, hogy Kocsis Máté eddigi frakcióvezető a helyettese lesz. Ugyancsak frakcióvezető-helyettes és frakcióigazgató lesz Balla György is. Emellett frakcióvezető-helyettes lesz az a hét szóvivő is, aki a politikai vitákban a Fideszt képviselni fogja.

A frakcióvezető megjegyezte, hogy

a választási eredmény mindannyiuk számára kellemetlen meglepetés volt, ugyanakkor köszönetet mondott annak a csaknem két és fél millió embernek, aki a Fideszre szavazott,

és fontosnak tartják, hogy az akaratuk megjelenjen a magyar Országgyűlésben.

Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy holnap folytatódnak a pártok közötti egyeztetések az Országgyűlés bizottsági struktúrájáról és tisztviselőiről. A javaslataikról a holnapi ülést követően fognak tájékoztatást adni.

– húzta alá a frakcióvezető.