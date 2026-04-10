Rémhírt terjesztett a Tisza egészségügyi szakpolitikusa, csúnyán lebukott

Kulja András korábban a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa volt, de a Takács Péterrel lefolytatott vita során elszenvedett csúfos veresége okán félreállították. Azóta visszatért eredeti tevékenységéhez, és a közösségi médiában állít blődségeket.

Kulja András, aki Takács Péter stílusosan csak a „Tisza hullócsillagának” nevez, ismét bepróbálkozott az egészségügyi államtitkárnál.

Magyar Péter egykori üdvöskéje Ózdon talált egy kidobott roncs CT-t melyről azt állította, hogy mindez a Fidesz bűne, és a kormánypárt miatt kerülnek kidobásra a gépek, melynek árát

a betegek és a környéken lakók dobták össze.”

Takács Péter azonban rámutatott, hogy nem véletlenül került selejtezésre a bemutatott 40 éves készülék, ugyanis helyette egy vadonatúj, sokkal korszerűbb gép került beüzemelésre.

Miközben 40 milliárd forintból korszerű CT- és MR-berendezések érkeznek a magyar kórházakba, addig ő inkább ferdít és félrevezet”

– véleményezi az államtitkár az egykori Tiktok doki újabb akcióját.