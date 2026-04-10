Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Stabilan őrzi előnyét a Fidesz a legfrissebb amerikai felmérés szerint

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Takács Péter

Rémhírt terjesztett a Tisza egészségügyi szakpolitikusa, csúnyán lebukott

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kulja András, a bukott egészségpolitikai jelölt a jó hírből is képes rémhírt gyártani. Takács Péter egészségügyi államtitkár újra hazugságon kapta egykori ellenfelét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Takács PéterKulja AndrásTisza Párt jelöltjeiMagyar Péter hazugságaiVálasztás 2026

Kulja András korábban a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa volt, de a Takács Péterrel lefolytatott vita során elszenvedett csúfos veresége okán félreállították. Azóta visszatért eredeti tevékenységéhez, és a közösségi médiában állít blődségeket.

Forrás: Youtube képernyőkép 

Kulja András, aki Takács Péter stílusosan csak a „Tisza hullócsillagának” nevez, ismét bepróbálkozott az egészségügyi államtitkárnál.

Magyar Péter egykori üdvöskéje Ózdon talált egy kidobott roncs CT-t melyről azt állította, hogy mindez a Fidesz bűne, és a kormánypárt miatt kerülnek kidobásra a gépek, melynek árát 

a betegek és a környéken lakók dobták össze.”

Takács Péter azonban rámutatott, hogy nem véletlenül került selejtezésre a bemutatott 40 éves készülék, ugyanis helyette egy vadonatúj, sokkal korszerűbb gép került beüzemelésre.   

Miközben 40 milliárd forintból korszerű CT- és MR-berendezések érkeznek a magyar kórházakba, addig ő inkább ferdít és félrevezet”

 – véleményezi az államtitkár az egykori Tiktok doki újabb akcióját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
