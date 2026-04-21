Takács Péter: Elég a hazudozásból, a tiszás lincshangulat nem lehet norma Magyarországon

Takács Péter a közösségi oldalán számol be arról, hogy a választások után kialakult erőszakos hangulatban egy bevásárlóközpontban egy Tisza Párthoz köthető aktivista követte, hangosan szidalmazta és korrupcióval vádolta.

A fideszes politikust a választások utáni napokban egy tiszás aktivista inzultálta egy bevásárlóközpontban. Takács Péter szerint a választások óta egy olyan lincshangulat határozza meg a politikai légkört amiért Magyar Pétert és a Tisza pártot terheli a felelősség. Fotó: Kacsúr Tamás / MTI

Takács Péter szerint itt az ideje, hogy Magyar Péter megálljt parancsoljon az elszabadult tiszás lincshangulatnak

A politikus beszámolója szerint az illető folyamatosan kiabálva ment utána, sértő kifejezésekkel illette, miközben egy nemlétező korrupciós ügyet emlegetett. Hozzátette, hogy az esetet az aktivista videóra is rögzítette, amelynek egy részlete megjelent a közösségi médiában.

Takács Péter bejegyzésében hangsúlyozta, hogy szerinte senkinek nincs joga ilyen erőszakos módon fellépni egy másik emberrel szemben. Úgy fogalmazott:

Elég volt az alaptalan korrupciós vádakból."

A politikus szerint az ellene felhozott vádak egy korábbi politikai vita után erősödtek fel, és úgy véli, ezek valódi célja pusztán a figyelem elterelése volt a választási kampány során.

Takács Péter hangsúlyozta: kész minden vizsgálatnak alávetni magát, mert nem követett el jogsértést, és semmilyen korrupciós ügyben nem érintett. Azt is kijelentette, hogy a jövőben jogi lépéseket tesz minden hasonló vád és erőszakos incidens esetén.

A politikus a bejegyzésében végül a választást megnyerő Tisza párt által a Fidesszel szemben felkorbácsolt közéleti hangulat tarthatatlanságára hívta fel a figyelmet.

Ez a lincshangulat Magyarországon egyszerűen nem lehet normális! Ebből elég volt, a kampánynak vége, innentől a győztes politikai párté és annak vezetőié a felelősség, hogy lehűtsék a tömegpszichózist és az indulatokat, amiket generáltak”

- írta bejegyzésében Takács Péter.