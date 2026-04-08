Takács Péter Sopronból üzent: Van élet a tiszás propaganda buborékon kívül

A miniszterelnök országjárásának soproni állomása kapcsán reagált az egészségügyi államtitkár azokra a balliberális oldali közvélemény-kutatásokra, amelyek a Tisza előnyét jelzik. Takács Péter szerint az Orbán Viktor iránt Sopronban is megmutatkozott hatalmas támogatás látványosan cáfolja a tiszás felmérések hitelességét.
Ironikus hangvételű Facebook-bejegyzésben kommentálta Orbán Viktor országjárásának soproni kampányeseményét Takács Péter, aki szerint a miniszterelnököt fogadó óriási ember tömeg valósága egészen mást mutat, mint a tiszához közel álló cégek közvélemény-kutatási eredményei.
Takács Péter szerint a valóság megcáfolta a tiszás közvélemény-kutató cégek elfogult felméréseit
A fideszes politikus a Orbán Viktor országjárásának soproni állomásán megtapasztaltakra utalva azt írta:
Szerencsére van élet a tiszás propaganda buborékán kívül is
Sopronban sem mindenki az RTL-t nézi!
Úgy látszik a soproniaknak nem szóltak, hogy a kamu közvélemény-kutatások szerint a Tiszának már kétharmada van."
