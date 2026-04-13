Tánczos Barna: Elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása

Ez ma egy sokismeretlenes egyenlet, de nem megoldhatatlan – értékelte Tánczos Barna, az RMDSZ vezető politikusa hétfői Facebook-bejegyzésében a magyar választások eredményét.

Tánczos Barna mást várt

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusa elismerte: nem látta a Tisza fölényes győzelmének előjeleit, meglepte az a hangulat amelyet Budapest utcáin tapasztalt, amikor távozott a Fidesz-KDNP eredményvárójáról. „Nem titok, nem erre számítottam. Benéztem” - írta Tánczos Barna a bejegyzésben.

Szerinte hétfőtől új korszak következik, ami szinte mindenben az eddigi ellentéte. Mint írja: