Tánczos Barna: Elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása

A bukaresti kormány RMDSZ-es miniszterelnök-helyettese szerint elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása a Tisza Párt választási győzelmét követően. Tánczos Barna szerint az április 12-i magyar választás eredménye fontos kérdéseket vet fel a határon túli magyarok szempontjából is.
Ez ma egy sokismeretlenes egyenlet, de nem megoldhatatlan – értékelte Tánczos Barna, az RMDSZ vezető politikusa hétfői Facebook-bejegyzésében a magyar választások eredményét.
Tánczos Barna mást várt
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusa elismerte: nem látta a Tisza fölényes győzelmének előjeleit, meglepte az a hangulat amelyet Budapest utcáin tapasztalt, amikor távozott a Fidesz-KDNP eredményvárójáról. „Nem titok, nem erre számítottam. Benéztem” - írta Tánczos Barna a bejegyzésben.
Szerinte hétfőtől új korszak következik, ami szinte mindenben az eddigi ellentéte. Mint írja:
Kezdő politikusok a több évtizedes tapasztalattal szemben, homlokegyenest ellentétes megközelítése az EU-s kapcsolatépítésnek, más értékrendek. Újratervezés"
