Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jön az űrháború, döbbenetes dologra készül Ukrajna

Áfrolyam

Történelmi szint közelében a forint az euróval szemben

Tánczos Barna

Tánczos Barna: Elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A bukaresti kormány RMDSZ-es miniszterelnök-helyettese szerint elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása a Tisza Párt választási győzelmét követően. Tánczos Barna szerint az április 12-i magyar választás eredménye fontos kérdéseket vet fel a határon túli magyarok szempontjából is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tánczos BarnaTisza PártVálasztás 2026magyar kapcsolatRMDSZ

Ez ma egy sokismeretlenes egyenlet, de nem megoldhatatlan – értékelte Tánczos Barna, az RMDSZ vezető politikusa hétfői Facebook-bejegyzésében a magyar választások eredményét.

Tánczos Barna szerint, a Tisza Párt győzelmével át kell gondolni a magyar-magyar kapcsolatokat (forrás: Facebook/Tánczos Barna)

Tánczos Barna mást várt

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusa elismerte: nem látta a Tisza fölényes győzelmének előjeleit, meglepte az a hangulat amelyet Budapest utcáin tapasztalt, amikor távozott a Fidesz-KDNP eredményvárójáról. „Nem titok, nem erre számítottam. Benéztem” - írta Tánczos Barna a bejegyzésben.

Szerinte hétfőtől új korszak következik, ami szinte mindenben az eddigi ellentéte. Mint írja:

Kezdő politikusok a több évtizedes tapasztalattal szemben, homlokegyenest ellentétes megközelítése az EU-s kapcsolatépítésnek, más értékrendek. Újratervezés"

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról