Most érkezett: új munkaszüneti nap jöhet a nyár közepén Magyarországon?

F1

Döbbenet: a világ egyik legnagyobb autógyártója is belép a Forma-1-be

tarr zoltán

Kocsis Máté nem hallgatta el, mit gondol Tarr Zoltán kinevezéséről

A leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter vajon hogyan fog kapcsolatot tartani a társadalommal, miután az egész kampány alatt „nem mondhatott el semmit”? Tarr Zoltán kinevezése üzenetértékű lehet.
Jó, hogy pont az a Tarr Zoltán lesz a társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter, aki az egész kampány alatt „nem mondhatott el semmit" – írta Kocsis Máté Facebook oldalán kedden.

Tarr Zoltán (b), leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a kamopány alatt elmondta, hogy „nem mondhat el mindent.”

A politikus azzal kapcsolatban közölt vitriolos hangvételű véleményt, hogy Magyar Péter bejelentette, Tarr Zoltán irányíthatja a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumot. Feladatai közé tartozik a kulturális terület, a civil kapcsolatok, az egyházakkal való együttműködés, valamint a határon túli és diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás. Továbbá a tárca a műemlékvédelem, a közgyűjtemények és a kreatív ipar helyzetével is foglalkozna.

Tarr Zoltán eddig sem „nem mondhatott el mindent”, mostantól vajon hogy tart kapcsolatot a társadalommal

Emlékezetes, Tarr Zoltán etyeki beszédében a Tisza Párt terveiről szólva elmondta, szerinte most nem lehet róla beszélni.

Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”

– mondta akkor.

Olyan jól megy neki a hallgatás, hogy bársonyszéket kap hozzá"

– tette hozzá Kocsis Máté.

 

