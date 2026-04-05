Kijev állhat a gázvezeték elleni merényletkísérlet mögött? – megszólaltak a szakértők

A meghiúsult terrortámadás hátterében a HírTV Híradójának elemző szakértők egybehangzóan ukrán érintettséget gyanítanak. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint az akció kísértetiesen emlékeztet az Északi Áramlat felrobbantására, és célja a káoszteremtés a közelgő választások előtt. Siklósi Péter, a Külügyi Intézet vezető kutatója kifejtette, hogy a jelek egyértelműen az ukrán szabotázsakciók sorába illeszkednek, míg Hortay Olivér, a Századvég üzletágvezetője figyelmeztetett: Ukrajna célja a teljes energiablokád alá vonásunk. A szakértők hangsúlyozták, hogy a Török Áramlat kiesése beláthatatlan következményekkel járna, hiszen ezen keresztül érkezik a hazai gázszükséglet döntő többsége, és elvesztése a rezsicsökkentés végét jelentené.

Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát, és nyíltan közlik, hogy nem akarják, hogy Európa orosz energiát használjon. Ez a valóság! Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, a vezetéket pedig meg kell védeni!

Orbán Viktor azonnal egyeztetett Alekszandar Vucsics szerb államfővel a terrortámadási kísérlet meghiúsítása után (Forrás: Fischer Zoltán / MTI)

Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál