Kijev állhat a gázvezeték elleni merényletkísérlet mögött? – megszólaltak a szakértők

A meghiúsult terrortámadás hátterében a HírTV Híradójának elemző szakértők egybehangzóan ukrán érintettséget gyanítanak. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint az akció kísértetiesen emlékeztet az Északi Áramlat felrobbantására, és célja a káoszteremtés a közelgő választások előtt. Siklósi Péter, a Külügyi Intézet vezető kutatója kifejtette, hogy a jelek egyértelműen az ukrán szabotázsakciók sorába illeszkednek, míg Hortay Olivér, a Századvég üzletágvezetője figyelmeztetett: Ukrajna célja a teljes energiablokád alá vonásunk. A szakértők hangsúlyozták, hogy a Török Áramlat kiesése beláthatatlan következményekkel járna, hiszen ezen keresztül érkezik a hazai gázszükséglet döntő többsége, és elvesztése a rezsicsökkentés végét jelentené.
Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát, és nyíltan közlik, hogy nem akarják, hogy Európa orosz energiát használjon. Ez a valóság! Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, a vezetéket pedig meg kell védeni!
Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál
Pusztító erejű robbanószert találtak a magyar határ közelében április 5-én. Alekszandar Vucsics szerb elnök tájékoztatta Orbán Viktort, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak.