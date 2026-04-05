Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

terrortámadási kísérlet

Kijev állhat a gázvezeték elleni merényletkísérlet mögött? – megszólaltak a szakértők

14 órája
Olvasási idő: 4 perc
Súlyos terrortámadást hiúsítottak meg a szerb biztonsági erők az Oromhegyes közelében futó kritikus gázinfrastruktúránál. A Szerbiát és Magyarországot összekötő vezetéknél négy táska nagy erejű robbanóanyagot és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. Az incidens közvetlenül veszélyeztette Magyarország energiaellátását és szuverenitását, ami miatt Orbán Viktor miniszterelnök azonnal összehívta a Védelmi Tanácsot.
terrortámadási kísérletOrbán ViktorKijevAlekszandar Vucsics

A meghiúsult terrortámadás hátterében a HírTV Híradójának elemző szakértők egybehangzóan ukrán érintettséget gyanítanak. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint az akció kísértetiesen emlékeztet az Északi Áramlat felrobbantására, és célja a káoszteremtés a közelgő választások előtt. Siklósi Péter, a Külügyi Intézet vezető kutatója kifejtette, hogy a jelek egyértelműen az ukrán szabotázsakciók sorába illeszkednek, míg Hortay Olivér, a Századvég üzletágvezetője figyelmeztetett: Ukrajna célja a teljes energiablokád alá vonásunk. A szakértők hangsúlyozták, hogy a Török Áramlat kiesése beláthatatlan következményekkel járna, hiszen ezen keresztül érkezik a hazai gázszükséglet döntő többsége, és elvesztése a rezsicsökkentés végét jelentené.

Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát, és nyíltan közlik, hogy nem akarják, hogy Európa orosz energiát használjon. Ez a valóság! Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, a vezetéket pedig meg kell védeni!

Orbán Viktor azonnal egyeztetett Alekszandar Vucsics szerb államfővel a terrortámadási kísérlet meghiúsítása után (Forrás: Fischer Zoltán / MTI)

Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál

Pusztító erejű robbanószert találtak a magyar határ közelében április 5-én. Alekszandar Vucsics szerb elnök tájékoztatta Orbán Viktort, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak.

 

