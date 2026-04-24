A Tisza terve visszarepítené hazánkat a feketegazdaságba egy közgazdász professzor szerint

Már a kampányban kiderült, hogy aTisza Párt a progresszív adózás bevezetését és a vagyonadót tervezi. A Tisza-adó néven elhíresült csomag a baloldali szavazók megnyerését célozta, de ha komolyan gondolták és bevezetik, akkor a magyar gazdaság visszatérhet a 2010 előtti állapotokhoz, amelyet a feketegazdaság és a munkanélküliség elviselhetetlenül magas mértéke jellemzett.

A Tisza-adó veszélyei

Több tízezer azon vállalkozóknak vagy középosztálybeli embereknek a száma, akiknek a vagyona meghaladja a Tisza Párt terveiben szereplő egymilliárdos határt – hívta fel a figyelmet Lentner Csaba. És bár a vagyonadó létező megoldás a közhatalmi adóbevételek körében, azonban a nemzetközi tapasztalatok alapján a költségvetések működésében meglehetősen kicsi tételnek minősül. Magyarán érdemi hasznot nem lehet remélni ettől az adónemtől, viszont a bevezetése rendkívül körülményes, mert nehéz beszedni és jelenleg hiányzik is az a közhiteles nyilvántartási rendszer, ami alapján ki lehetne vetni. Ráadásul az érintetteket arra ösztönözné, hogy a vagyonuk egy részét elrejtsék a magyar hatóságok elől. A közgazdász professor úgy fogalmazott, hogy

kialakulhat a feketegazdaság is, megkerülnék a vállalkozók ezt az egymilliárdos tétet, mindenkinek pont 990 millió lenne a vagyona, és így nem esnének bele az egymilliárdos értékhatárba."

Magyarországon az elmúlt 16 évben sikeres volt az adórendszer. A jövedelmekről, a munkabérről és a társasági, vállalati jövedelmekről levették az adóterhek jelentős részét,

36 százalékról 15 százalékra mérsékelték a személyi jövedelemadót, illetve nálunk van Európa legalacsonyabb társasági nyereségadója

– ismertette Lentner Csaba az aktuális adózás pozitívumait.

Ez az ország az elmúlt évtizedekben arra tudta a sikerét építeni, hogy a fizetőképes keresletet élénkítette, ezt pedig úgy lehetett elérni, hogy a jövedelem típusú adókat alacsonyan tartották."

– fogalmazott a közgazdász professzor.

Lentner Csaba elmondta, hogy szerinte az szja-hoz, és a társasági nyereségadóhoz nem lenne érdemes hozzányúlni, ahogy a progresszív jövedelemadó bevezetése sem lenne jó, hiszen

a 2010 előtti világ igazolja, hogy az a feketegazdaság kialakulásához vezetett.

