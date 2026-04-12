Bréking: Belső dokumentumot hoztak nyilvánosságra – vereség esetére utcai akciókkal készülhet a Tisza

A Tiszából kiugrott Csercsa Balázs nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amit állítása szerint belsős forrástól kapott. Angol nyelvű dokumentum, azt javasolja, hogy Magyar Péter ne várja meg a végeredményt, korán hirdesse ki magát győztesnek. Az Európai Bizottság és a német kormány elismerését kell megszerezni. Jelentse ki, hogy minden szavazat, amit később számoknak össze, az csalással keletkezett! Támogatóit szólítsa fel utcai akciókra, foglaljanak el középületeket, csináljanak a kijevi Majdan mintájára erőszakos megmozdulásokat Budapesten.
Az általa nyilvánosságra hozott, angol nyelvű irat egy „választási napi akciótervet” vázol fel. A dokumentum szerint a pártnak minden eshetőségre fel kell készülnie, és már a szavazás napján kommunikációs stratégiát kell kialakítania arra az esetre is, ha szoros vagy kedvezőtlen eredmény születik.
A leírás alapján kiemelt szerepet kapna a választási csalás narratívájának felépítése, valamint olyan tanúk felkutatása, akik ezt alátámaszthatják. A terv szerint a szavazatszámlálóknak folyamatosan jelenteniük kellene a gyanús eseteket, majd a szavazás lezárása után tömegrendezvényen is bejelentenék a feltételezett visszaéléseket.
A dokumentum további része szerint egy esetleges vereség után gyors mozgósítás következhetne: nagyvárosi csomópontokban szervezett gyülekezésekkel, a tömeg irányításával és a kormányzati épületek felé történő felvonulással. A leírás külön kitér arra is, hogy a nemzetközi médiát és szereplőket is bevonnák, és külső támogatás megszerzésére törekednének.
Íme a dokumentum fordítása:
Választási napi akcióterv
A közelmúlt közvélemény-kutatási adatai alapján szoros választási eredmény várható Magyarországon. A Tisza Pártnak minden eshetőségre fel kell készülnie. Szükséges előkészíteni (1) a párt erős társadalmi támogatottságának mítoszát és (2) az ellenfél elszántságát arra, hogy bármit megtegyen, azaz a csalás szándékát.
A Fidesz-kormány csalására vonatkozó bizonyítékokat a választás napján kell bemutatni. A legjobb tanúk azok, akik nem állnak közvetlen kapcsolatban a párttal. Érdemes lehet (akár pénzügyi ösztönzőt is kínálva) olyanokat keresni, akik hajlandók csalást jelenteni vagy „leleplezni”.
A szavazatszámlálóknak már a nap folyamán jelenteniük kell a csalás gyanúját. A párt vezetésének még a szavazás lezárása előtt fel kell szólítania a választási bizottságot a vizsgálatra, és szükség esetén a folyamat felfüggesztésére. A szavazóhelyiségek zárása után a csalást tömeggyűlésen kell bejelenteni.
Az események irányítása kulcsfontosságú. Gyors és hatékony reagálás szükséges a választás napján. A legfontosabb cél a hatalmi központok, szimbolikus helyszínek és a közvélemény feletti kontroll megszerzése.
Erre példa Donald Trump 2020-as korai győzelmi bejelentése. Ezt annak tudatában tette, hogy veszíteni fog. Később azt állította, hogy a később megszámolt szavazatok csalás eredményei voltak. Magyarországon ez lehet egy hasonló eseménysor kezdete, mint ami 2014-ben a Majdan téren történt Ukrajnában, ami végül sikeres rendszerváltáshoz vezetett.
Ezt a példát követve a győzelmet a lehető leghamarabb ki kell hirdetni a választás napján – akár idő előtt is, ha szükséges. Ha az eredmények kedvezőtlenül alakulnak, előre megszervezett csoportokat kell mozgósítani, hogy a nagyvárosi csomópontokban és a tömegközlekedési útvonalakon gyülekezzenek. Feladatuk, hogy mindent megtegyenek a választás éjszakáján az eredmény megváltoztatásáért. Vezetésük alatt a tömeget fel kell tüzelni és a kulcsfontosságú kormányzati épületek felé kell irányítani.
Amikor a tömeg szembekerül a rendfenntartó erőkkel, szándékosan provokálni kell őket. A tiltakozás során a választást felügyelő testületet ismételten fel kell szólítani az állítólagos csalás kivizsgálására – ha ezt elutasítják, a kormányzati épületeket a tömegnek körbe kell vennie.
A nemzetközi médiát és a nemzetközi támogatókat értesíteni kell. Meg kell szerezni a nemzetközi közvélemény támogatását. Jelentős támogatás várható az Európai Bizottságtól és német vezetőktől.
Előkészületeket kell tenni annak biztosítására, hogy az infrastruktúra fennmaradjon egy többnapos demonstráció során a kormányzati épületeknél.