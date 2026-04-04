Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Választás 2026

Brüsszel is beszáll a magyar választásba: kiterjedt cenzúragépezetet építettek ki itthon a Tisza segítése érdekében

2026. április 04. 17:31
Olvasási idő: 12 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A választás előtt súlyos összegeket költ Brüsszel és az Európai Bizottság arra, hogy magyar szereplőkön keresztül cenzúrázza a Magyarországon elérhető közösségi médiás politikai tartalmakat. A befolyásolási hálózat központi szereplője a Krekó Péterhez köthető Political Capital. Emlékezetes, a László András kormánybiztos által nyilvánosságra hozott USAID-jelentésben feltárták: egy ideje Washington helyett Brüsszelből irányítják a műveleteket. A hálózat továbbélését mutatja, hogy a kampányban radikálisan korlátozza Orbán Viktor posztjainak elérését a Facebook. Ezért Dömötör Csaba írásbeli beadvánnyal fordult Brüsszelhez.
Választás 2026BrüsszelTisza PártcenzúraLászló AndrásDömötör CsabaMagyar Péter

Politikai tartalmak cenzúrázására Magyarországon is sor került, továbbá két projekt pedig jelenleg is folyamatban van – így nem csak Európa más országaiban zajlik szervezett politikai befolyásolás. Hazai vonalon legalább három projekt sorolható ebbe a körbe, ezek összértéke megközelíti az 1,7 milliárd forintot.

Brüsszeli forrásokból cenzúráznak

Az első „EDMO Hungarian hub against disinformation” név alatt futó cenzúraprojekt a hivatalos uniós adatok szerint 2023. január 1-e és 2025. szeptember 30. között futott. Ehhez az Európai Bizottság összesen 1,440,033,55 euró támogatást nyújtott, átszámolva mintegy 575 millió forintot.  

A projektet a Krekó Péterhez köthető Political Capital (PC) koordinálta, és hat szereplő vett részt benne. Magyar részről a PC mellett a 444.hu-t kiadó Magyar Jeti Zrt., a Mérték Médiaelemző Műhely és az Idea Alapítvány neve is felbukkant.  

A projekt támogatásából működtették továbbá a Lakmusz tényellenőrző portált, mely a Magyar Jeti Zrt. tényellenőrzéssel foglalkozó kiadványa. Sokatmondó, hogy a külföldi résztvevők között volt a francia AFP és az Epresspack.

Forrás: Európai Bizottság adatbázisa

A második cenzúraprogram tavaly október elején indult, és jelenleg is fut. A hivatalos tervek szerint 2028. március 31-ig tart. Nem meglepő, hogy az áprilisi választások előtt indították útjára. 

A projektet szintén a Krekó-féle Political Capital koordinálja. Az Európai Bizottság 1,296,600,05 euró támogatást nyújt a projekt végrehajtásához, ami forintra átszámolva meghaladja a 498 millió forintot. 

A programnak 12 résztvevője van. Magyar részről a Political Capital mellett a Magyar Jeti Zrt., a Mérték Médiaelemző Műhely, az Idea Alapítvány, a Magyar Hangot kiadó Alhambra Press Kft. kap direktben uniós támogatást.

Együttműködő partnerként pedig a Civil Kollégium Alapítvány, a Magyarországi Európa Társaság, a Független Újságírók Alapítványa, az Amnesty International Magyarország is a projekt részese együttműködő partnerként. A külföldi résztvevők közt a francia AFP, a román Eko Papir Srl és a szlovák DARCUS, a.s. működik közre.

Forrás: Európai Bizottság adatbázisa

A Lakmusz továbbá 2026 februárban saját oldalán jelentette be, hogy az Európai Unió támogatásával egy újabb tényellenőrző projektben vesz részt. A bejelentett program a harmadik, melynek a nyilvánosan elérhető adatai Magyarországra is irányulnak.  

A FACTory (Building Reach & Amplifying Truth) elnevezésű, 18 hónapig tartó projekt célja, hogy a mesterséges intelligenciára is kiterjesszék a tényellenőrzési módszertant. 

Az Európai Bizottság előzetes adatai alapján a projekt értéke körülbelül 1,6 millió euró, forintra átszámolva több mint 615 millió forint.  

A FACTory-t a dpa német hírügynökség koordinálja, és négy további tényellenőrző szervezetet tömörít, köztük a Pravda Association (Lengyelország), Lakmusz / Magyar Jeti Zrt (Magyarország), a Delfi (Litvánia), Funky Citizens (Románia).

A projektben a FACTory-t alkotó tényellenőrző szerkesztőségek olyan vizuális, interaktív és multimédiás formátumokat próbálnak ki, melyek illeszkednek például a TikTok, az Instagram, a YouTube és az üzenetküldő alkalmazások sajátosságaihoz. A projekt részeként egy többnyelvű kézikönyvet is terveznek kiadni.
 

Forrás: FACTory

Más a székhely, de a cél ugyanaz

Mint ismert, László András kormánybiztos nemrég hozta nyilvánosságra a USAID-jelentést, amelyből kiderült, hogyan pénzeli és koordinálja egy kiterjedt nemzetközi hálózat a magyar baloldalhoz köthető szereplőket, újságírókat, aktivistákat és NGO-kat.

A vizsgálat során arra jutott a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium, hogy ez a hálózat a Biden-kormányzat végével nem ért véget, csak mára Brüsszel vette át Washington helyét: ugyanaz a hálózat, amely 2022-ben a baloldali összefogás kampányát segítette, most a Tiszát segíti. 

Céljuk a jobboldali kormány megbuktatása, és egy Brüsszel- és ukránbarát kormány hatalomba juttatása. 

A dokumentumban arra is felhívják a figyelmet, hogy a Trump-kormányzat hiába állította le a USAID programjait és szüntette meg a szervezetet, a korrupciós és ügynökhálózat nem szűnt meg, csak új finanszírozási forrásokat keres, immár elsősorban Brüsszelben.

Az Európai Bizottság ma hasonló programokon keresztül sok esetben ugyanazokat a szervezeteket támogatja, amelyek korábban a guruló dollárokból is részesültek. Itt jön a képbe a fent részletezett, Brüsszelben kiépített cenzúragépezet, és Orbán Viktor „megregulázása” a Facebookon.

A László András kormánybiztos által jegyzett USAID-jelentésben arra jutottak: Washingtonból Brüsszelbe tette át a székhelyét a magyar választásokat is befolyásolni próbáló nemzetközi korrupciós és ügynökhálózat

Lenyomnák Orbán Viktort

Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, néhány héttel a magyar választások előtt egy ukránpárti cenzor korlátozza a magyar miniszterelnök posztjait a Facebookon.

Ez onnan derült ki, hogy Elon Musk világhírű influenszere, az ausztrál származású rádiós műsorvezető, Mario Nawfal rámutatott: az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA) a magyar választások befolyásolására használja.

Nawfal lényegében arról írt, hogy egy hónappal a választás előtt a Bizottság és a nagy techplatformok – köztük a Facebookot üzemeltető Meta – aktiválták a DSA keretében működő „dezinformáció elleni” együttműködést. A rendszer „tényellenőrök” és brüsszeli finanszírozású NGO-k bevonásával szűri a kampány során megjelenő tartalmakat.

Hozzátette, hogy ennek keretében a Facebook korlátozhatja Orbán Viktor egyes bejegyzéseinek elérését, míg a jelek szerint Magyar Péter virtuális jelenlétét látványosan felerősítik.

A történtek miatt Dömötör Csaba, a Fidesz uniós képviselője írásbeli beadvánnyal fordult az Európai Bizottsághoz. Álláspontja szerint súlyos kérdések merültek fel a választások előtti online tartalmak körül.

Az Európai Bizottság egy olyan rendszert aktivált, amely lehetővé teszi a közösségi médiában megjelenő tartalmak befolyásolását a magyar választások előtt

– húzta alá a kormánypárti politikus.



 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!