Brüsszel is beszáll a magyar választásba: kiterjedt cenzúragépezetet építettek ki itthon a Tisza segítése érdekében

Politikai tartalmak cenzúrázására Magyarországon is sor került, továbbá két projekt pedig jelenleg is folyamatban van – így nem csak Európa más országaiban zajlik szervezett politikai befolyásolás. Hazai vonalon legalább három projekt sorolható ebbe a körbe, ezek összértéke megközelíti az 1,7 milliárd forintot.

Brüsszeli forrásokból cenzúráznak

Az első „EDMO Hungarian hub against disinformation” név alatt futó cenzúraprojekt a hivatalos uniós adatok szerint 2023. január 1-e és 2025. szeptember 30. között futott. Ehhez az Európai Bizottság összesen 1,440,033,55 euró támogatást nyújtott, átszámolva mintegy 575 millió forintot.

A projektet a Krekó Péterhez köthető Political Capital (PC) koordinálta, és hat szereplő vett részt benne. Magyar részről a PC mellett a 444.hu-t kiadó Magyar Jeti Zrt., a Mérték Médiaelemző Műhely és az Idea Alapítvány neve is felbukkant.

A projekt támogatásából működtették továbbá a Lakmusz tényellenőrző portált, mely a Magyar Jeti Zrt. tényellenőrzéssel foglalkozó kiadványa. Sokatmondó, hogy a külföldi résztvevők között volt a francia AFP és az Epresspack.

Forrás: Európai Bizottság adatbázisa

A második cenzúraprogram tavaly október elején indult, és jelenleg is fut. A hivatalos tervek szerint 2028. március 31-ig tart. Nem meglepő, hogy az áprilisi választások előtt indították útjára.

A projektet szintén a Krekó-féle Political Capital koordinálja. Az Európai Bizottság 1,296,600,05 euró támogatást nyújt a projekt végrehajtásához, ami forintra átszámolva meghaladja a 498 millió forintot.

A programnak 12 résztvevője van. Magyar részről a Political Capital mellett a Magyar Jeti Zrt., a Mérték Médiaelemző Műhely, az Idea Alapítvány, a Magyar Hangot kiadó Alhambra Press Kft. kap direktben uniós támogatást.

Együttműködő partnerként pedig a Civil Kollégium Alapítvány, a Magyarországi Európa Társaság, a Független Újságírók Alapítványa, az Amnesty International Magyarország is a projekt részese együttműködő partnerként. A külföldi résztvevők közt a francia AFP, a román Eko Papir Srl és a szlovák DARCUS, a.s. működik közre.