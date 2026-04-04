Brüsszel is beszáll a magyar választásba: kiterjedt cenzúragépezetet építettek ki itthon a Tisza segítése érdekében

Politikai tartalmak cenzúrázására Magyarországon is sor került, továbbá két projekt pedig jelenleg is folyamatban van – így nem csak Európa más országaiban zajlik szervezett politikai befolyásolás. Hazai vonalon legalább három projekt sorolható ebbe a körbe, ezek összértéke megközelíti az 1,7 milliárd forintot.
Brüsszeli forrásokból cenzúráznak
Az első „EDMO Hungarian hub against disinformation” név alatt futó cenzúraprojekt a hivatalos uniós adatok szerint 2023. január 1-e és 2025. szeptember 30. között futott. Ehhez az Európai Bizottság összesen 1,440,033,55 euró támogatást nyújtott, átszámolva mintegy 575 millió forintot.
A projektet a Krekó Péterhez köthető Political Capital (PC) koordinálta, és hat szereplő vett részt benne. Magyar részről a PC mellett a 444.hu-t kiadó Magyar Jeti Zrt., a Mérték Médiaelemző Műhely és az Idea Alapítvány neve is felbukkant.
A projekt támogatásából működtették továbbá a Lakmusz tényellenőrző portált, mely a Magyar Jeti Zrt. tényellenőrzéssel foglalkozó kiadványa. Sokatmondó, hogy a külföldi résztvevők között volt a francia AFP és az Epresspack.
A második cenzúraprogram tavaly október elején indult, és jelenleg is fut. A hivatalos tervek szerint 2028. március 31-ig tart. Nem meglepő, hogy az áprilisi választások előtt indították útjára.
A projektet szintén a Krekó-féle Political Capital koordinálja. Az Európai Bizottság 1,296,600,05 euró támogatást nyújt a projekt végrehajtásához, ami forintra átszámolva meghaladja a 498 millió forintot.
A programnak 12 résztvevője van. Magyar részről a Political Capital mellett a Magyar Jeti Zrt., a Mérték Médiaelemző Műhely, az Idea Alapítvány, a Magyar Hangot kiadó Alhambra Press Kft. kap direktben uniós támogatást.
Együttműködő partnerként pedig a Civil Kollégium Alapítvány, a Magyarországi Európa Társaság, a Független Újságírók Alapítványa, az Amnesty International Magyarország is a projekt részese együttműködő partnerként. A külföldi résztvevők közt a francia AFP, a román Eko Papir Srl és a szlovák DARCUS, a.s. működik közre.
A Lakmusz továbbá 2026 februárban saját oldalán jelentette be, hogy az Európai Unió támogatásával egy újabb tényellenőrző projektben vesz részt. A bejelentett program a harmadik, melynek a nyilvánosan elérhető adatai Magyarországra is irányulnak.
A FACTory (Building Reach & Amplifying Truth) elnevezésű, 18 hónapig tartó projekt célja, hogy a mesterséges intelligenciára is kiterjesszék a tényellenőrzési módszertant.
Az Európai Bizottság előzetes adatai alapján a projekt értéke körülbelül 1,6 millió euró, forintra átszámolva több mint 615 millió forint.
A FACTory-t a dpa német hírügynökség koordinálja, és négy további tényellenőrző szervezetet tömörít, köztük a Pravda Association (Lengyelország), Lakmusz / Magyar Jeti Zrt (Magyarország), a Delfi (Litvánia), Funky Citizens (Románia).
A projektben a FACTory-t alkotó tényellenőrző szerkesztőségek olyan vizuális, interaktív és multimédiás formátumokat próbálnak ki, melyek illeszkednek például a TikTok, az Instagram, a YouTube és az üzenetküldő alkalmazások sajátosságaihoz. A projekt részeként egy többnyelvű kézikönyvet is terveznek kiadni.
Más a székhely, de a cél ugyanaz
Mint ismert, László András kormánybiztos nemrég hozta nyilvánosságra a USAID-jelentést, amelyből kiderült, hogyan pénzeli és koordinálja egy kiterjedt nemzetközi hálózat a magyar baloldalhoz köthető szereplőket, újságírókat, aktivistákat és NGO-kat.
A vizsgálat során arra jutott a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium, hogy ez a hálózat a Biden-kormányzat végével nem ért véget, csak mára Brüsszel vette át Washington helyét: ugyanaz a hálózat, amely 2022-ben a baloldali összefogás kampányát segítette, most a Tiszát segíti.
Céljuk a jobboldali kormány megbuktatása, és egy Brüsszel- és ukránbarát kormány hatalomba juttatása.
A dokumentumban arra is felhívják a figyelmet, hogy a Trump-kormányzat hiába állította le a USAID programjait és szüntette meg a szervezetet, a korrupciós és ügynökhálózat nem szűnt meg, csak új finanszírozási forrásokat keres, immár elsősorban Brüsszelben.
Az Európai Bizottság ma hasonló programokon keresztül sok esetben ugyanazokat a szervezeteket támogatja, amelyek korábban a guruló dollárokból is részesültek. Itt jön a képbe a fent részletezett, Brüsszelben kiépített cenzúragépezet, és Orbán Viktor „megregulázása” a Facebookon.
Lenyomnák Orbán Viktort
Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, néhány héttel a magyar választások előtt egy ukránpárti cenzor korlátozza a magyar miniszterelnök posztjait a Facebookon.
Ez onnan derült ki, hogy Elon Musk világhírű influenszere, az ausztrál származású rádiós műsorvezető, Mario Nawfal rámutatott: az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA) a magyar választások befolyásolására használja.
Nawfal lényegében arról írt, hogy egy hónappal a választás előtt a Bizottság és a nagy techplatformok – köztük a Facebookot üzemeltető Meta – aktiválták a DSA keretében működő „dezinformáció elleni” együttműködést. A rendszer „tényellenőrök” és brüsszeli finanszírozású NGO-k bevonásával szűri a kampány során megjelenő tartalmakat.
Hozzátette, hogy ennek keretében a Facebook korlátozhatja Orbán Viktor egyes bejegyzéseinek elérését, míg a jelek szerint Magyar Péter virtuális jelenlétét látványosan felerősítik.
A történtek miatt Dömötör Csaba, a Fidesz uniós képviselője írásbeli beadvánnyal fordult az Európai Bizottsághoz. Álláspontja szerint súlyos kérdések merültek fel a választások előtti online tartalmak körül.
Az Európai Bizottság egy olyan rendszert aktivált, amely lehetővé teszi a közösségi médiában megjelenő tartalmak befolyásolását a magyar választások előtt
– húzta alá a kormánypárti politikus.