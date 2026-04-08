Kiskorú elleni erőszak miatt indult eljárás a Tisza csongrádi jelöltjével szemben

A Tisza Párt Csongrád-Csanád vármegyei jelöltje ellen kiskorú sérelmére elkövetett szeméremsértés alapos gyanúja miatt nyomozást indított az újvidéki főügyészség – tudta meg a Délmagyar.

A büntetőeljárást a szerb büntető törvénykönyv 180. paragrafusa alapján rendelte el a hatóság, mely kimondja

Aki közösülést követ el, vagy annak megfelelő cselekményt tesz gyermekkel szemben, az öttől tizenkét évig terjedő börtönbüntetéssel sújtandó.”

Szerbiában a 14 év alatti személyek gyermeknek minősülnek, és az ellenük elkövetett bűncselekmények esetén automatikusan az ügyészség, nem pedig a rendőrség jár el. Az ilyen esetekben a sértetteket kötelező kiértesíteni, és ez az irat került a Délmagyar birtokába. Hogy mi lett a Gajdával szemben elindított büntetőeljárás vége, arról nincs rendelkezésre álló dokumentum.

A Tisza Párt sajtóosztálya érdemi választ nem adott, zavaros magyarázkodásba kezdtek.

Gajda Attila, aki az üggyel kapcsolatban mélyen hallgat, jelenleg részt vesz a Tisza oktatási programjának kidolgozásában.