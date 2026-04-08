Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Országgyűlési választás2026. április 12.
Tisza Párt

Kiskorú elleni erőszak miatt indult eljárás a Tisza csongrádi jelöltjével szemben

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Délmagyar birtokába került dokumentumok szerint 2013-ban Gajda Attila tiszás képviselőjelölt ellen kiskorú ellen elkövetett szeméremsértés alapos gyanúja miatt nyomozást indított az újvidéki főügyészség. A Tisza Párt sajtóosztálya alaptalan vádakat és propagandát emleget, érdemi cáfolat helyett, az érintett pedig hallgat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza PártTisza Párt jelöltjeiVálasztás 2026pedofília-gyanúpedofíliaMagyar Péter

A Tisza Párt Csongrád-Csanád vármegyei jelöltje ellen kiskorú sérelmére elkövetett szeméremsértés alapos gyanúja miatt nyomozást indított az újvidéki főügyészség – tudta meg a Délmagyar.

Kiskorú elleni erőszak miatt indult eljárás a Tisza csongrádi jelöltjével szemben
Kiskorú elleni erőszak miatt indult eljárás a Tisza csongrádi jelöltjével szemben

A büntetőeljárást a szerb büntető törvénykönyv 180. paragrafusa alapján rendelte el a hatóság, mely kimondja 

Aki közösülést követ el, vagy annak megfelelő cselekményt tesz gyermekkel szemben, az öttől tizenkét évig terjedő börtönbüntetéssel sújtandó.”

Szerbiában a 14 év alatti személyek gyermeknek minősülnek, és az ellenük elkövetett bűncselekmények esetén automatikusan az ügyészség, nem pedig a rendőrség jár el. Az ilyen esetekben a sértetteket kötelező kiértesíteni, és ez az irat került a Délmagyar birtokába. Hogy mi lett a Gajdával szemben elindított büntetőeljárás vége, arról nincs rendelkezésre álló dokumentum.

A Tisza Párt sajtóosztálya érdemi választ nem adott, zavaros magyarázkodásba kezdtek.

Gajda Attila, aki az üggyel kapcsolatban mélyen hallgat, jelenleg részt vesz a Tisza oktatási programjának kidolgozásában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról