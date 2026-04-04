Kórházbezárások, ingyenes egészségügy felszámolása, fizetős háziorvosi ellátás – ez a lényeg a Tisza eltitkolt programjában

Kórházbezárásokat, a kórházi ágyak megszüntetését és az ingyenes egészségügy felszámolását tervezi a Tisza Párt – írja szombati cikkében az Ellenpont Magyar Péterék kiszivárgott gazdasági programjában foglaltak alapján.

A megszorítások részeként megszüntetnék az állami társadalombiztosítást, aminek a helyét a magánbiztosítók vennék át, akik pénzért nyújtanának szolgáltatást. Sem a háziorvosi ellátás, sem a szakrendelések nem maradnának ingyenesek.

A baloldali párt tehát totálisan átalakítaná az egészségügyet, amivel a lap szerint nagyon rosszul járnának a magyar családok.

Az Ellenpont megjegyzi, hogy tervek hátterében az áll, hogy Magyar Péter Ukrajna érdekében leválna az olcsó orosz energiáról, és támogatná Ukrajna 90 milliárd eurós háborús hitelét, amelyet Orbán Viktor megvétózott – mindez pedig súlyos költségekkel járna az uniós tagországok számára.

A lap szerint Magyar Péterék azért akarnak forrásokat elvonni a magyaroktól, mert Ukrajnának szüksége van a támogatásra. Emiatt készülnek a rezsicsökkentés és a védett benzinár megszüntetésre is – jegyzik meg.

A teljes cikket a linkre kattintva tudja elolvasni.