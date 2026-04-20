Elemző a Tisza-jelöltről: a feszültség keltése marad a párt stratégiája

A Tisza Párt hatalmi gépezete nem a megbékélést, hanem a politikai feszültség további fokozását szolgálja – mutatott rá Zila János a HírTV Híradójában.

Az Alapjogokért Központ elemzője szerint Forsthoffer Ágnes házelnöki jelölése és a párt személyi döntései azt jelzik, hogy Magyar Péterék a jogállami kereteket figyelmen kívül hagyva, „nagyvonalúan” kezelnék a fékeket és ellensúlyokat. Zila János hangsúlyozta: a korábbi ígéretekkel szemben a Tisza Párt nem a politikai kedélyek lecsillapítására törekszik, hanem mindenki ellen harcot indít, aki a rendszerük útjában állhat, miközben politikai téren eddig ismeretlen szereplőket emelnének a legfőbb közjogi méltóságok közé.

Korábban a turisztikai ágazatban tevékenykedett, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője volt. A Forsthoffer család Balatonfüreden és környékén több ingatlannal is rendelkezik, Tihanyban pedig saját vendégházat üzemeltettek – erről már a Magyar Nemzet ír. A lap rámutatott, hogy a család az elmúlt évtizedekben százmilliós nagyságrendű támogatásokat nyert el európai uniós pályázatokon és közbeszerzéseken, miközben a cégeik stabilan nyereségesek voltak.

Forsthoffer Ágnes korábban egy online vitában védelmébe vette Bokros Lajos programját. Arra reagált, hogy nem okolható a megszorítócsomag az 1995-98 közötti születésszám visszaeséséért. Az alelnök még azt is kifejtette, hogy Magyarország épp Bokros Lajosnak köszönheti, hogy megőrizhette a fizetőképességét.

