Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem bír magával: Zelenszkij megszólalt, de bárcsak ne tette volna

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
zaol

A Tisza jelöltje ruháért, ételért és ötezer forintért próbált szavazatokat gyűjteni Zalában – videó

55 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Választási csalást követhetnek el több körzetben is Magyar Péter képviselőjelöltjei, törvénytelen szavazatvásárlásokkal. Egyikük Lovkó Csaba, aki a Tisza színeiben a Zala 3. számú választókerületben indul, csütörtökön Zalakomár településen osztott különböző ajándékokat. A jelöltről képek is készültek, ahogy belép a tiszás kampánypult mögött egy épületbe. A Zala megyei hírportál információi szerint itt zajlott az ajándékok kiosztása.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zaolTisza PártzalaVálasztás 2026választási csalás

Tiltott eszközökkel, akár szavazatvásárlással is próbálkoznak a Tisza Párt képviselőjelöltjei a kampányban. Ezúttal Zala vármegyében buktak le, ugyanis felvételek készültek arról, hogy a nagykanizsai jelöltjük, Lovkó Csaba osztott különböző ajándékokat rászoruló választópolgároknak Zalakomáron – írta a Zaol.

A Tisza jelöltje ruháért, ételért és ötezer forintért próbált szavazatokat gyűjteni Zalában
Fotó: zaol

Választási csalást követhetnek el több körzetben is Magyar Péter képviselőjelöltjei, törvénytelen szavazatvásárlásokkal. Egyikük Lovkó Csaba, aki a Tisza színeiben a Zala 3. számú választókerületben indul, csütörtökön Zalakomár településen osztott különböző ajándékokat. A jelöltről képek is készültek, ahogy belép a tiszás kampánypult mögött egy épületbe. Információink szerint itt zajlott az ajándékok kiosztása.

Helyi forrásaik szavai mellett videófelvétel is igazolja, hogy a romák által is lakott faluban Magyar Péter emberei a kampányidőszakban tiltott eszközökkel igyekeztek voksokat gyűjteni. A ruha- és ételosztás mellett a történteket súlyosbítja, hogy résztvevők szerint pénzzel is igyekeztek „meggyőzni” a tiszások a rászoruló választópolgárokat.

Az elmúlt hetekben nem ez az első ilyen eset a Tisza Párt környékén, Csatári Ernő kampányanyagait néhány hete tartós élelmiszerek mellett találták meg egy somogyi raktárban. Egy korábbi felvétel tanúsága szerint tiszás aktivisták választási osztogatást tartottak Endrefalván. Magyar Péter korábban éppen a kormánypártokat vádolta hasonló módszerekkel. Látható, hogy a Tisza-vezér azt a stratégiát választotta, hogy ellenfelét vádolja azzal, amit a kampányban ők követnek el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról