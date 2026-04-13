A szavazatok 99 százalékos feldolgozottságánál egyértelművé vált, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt nyerte a választást, méghozzá alkotmányozó többséggel. A párt 138 mandátumot szerzett, míg a Fidesz–KDNP 55 képviselői helyre számíthat, a Mi Hazánk pedig hat mandátummal jutott be az Országgyűlésbe – írta meg a Magyar Nemzet.

Kétharmaddal nyert a Tisza, ellenzékbe szorult a Fidesz Forrás: NVI

A részvétel is kiemelkedően magas volt, közel 80 százalékos, ami tovább erősíti az eredmény politikai súlyát. A Demokratikus Koalíció nem jutott be a parlamentbe, ahogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt sem érte el a szükséges küszöböt. Nem lesz nemzetiségi képviselet sem az új Országgyűlésben.

Orbán: fájdalmas, de érthető vereség

Orbán Viktor a választás éjszakáján elismerte a vereséget, és gratulált Magyar Péternek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az eredmény „fájdalmas, de érthető”, és megköszönte a több mint 2,5 millió szavazatot.

Mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a Fidesz nem adja fel, és folytatja a munkát.

Magyar Péter: történelmet írtunk

Magyar Péter győzelmi beszédében történelmi pillanatnak nevezte az eredményt. Kiemelte, hogy a választók felhatalmazást adtak egy „minden magyar számára működő és emberséges ország” felépítésére.

A Tisza Párt elnöke bejelentette, hogy kormánya csatlakozni kíván az Európai Ügyészséghez, és hangsúlyozta: „nem leszünk következmények nélküli ország”. Egyben felszólította a köztársasági elnököt, hogy kérje fel a kormányalakításra.

Hárompárti parlament alakul

Az eredmények alapján hárompárti parlament jön létre. A Mi Hazánk bejutása mellett más politikai erők kiszorultak a törvényhozásból, ami jelentős átrendeződést jelez a magyar politikai térben. Dobrev Klára és a teljes DK vezetőség lemondott.