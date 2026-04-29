Belső törésvonalak a leendő Tisza-kormányban: már az indulás előtt recseg-ropog a rendszer

Komoly belső feszültségeket vetít előre a Tisza-kormány felállása – erről beszélt a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, aki szerint a frissen bejelentett miniszteri és kormánybiztosi kinevezések nemcsak szakmai, hanem politikai kérdéseket is felvetnek. Mint fogalmazott:

A Tisza-kormány egysége úgy tűnik, már a megalakulása előtt is repedezik (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

A párt „ugyanazt csinálja, amit korábban a Fidesznek felrótt: saját embereket ültet kulcspozíciókba.”

Ideológiai irányok ütközése

Az alkotmányjogász szerint Magyar Péter kormányán belül két markáns irány rajzolódik ki:

A Bódis Krisztához köthető progresszív, „nyitott társadalom” felé hajló szemlélet, valamint a Tarr Zoltán nevével fémjelzett, inkább egyházi és brüsszeli kapcsolatokra építő, konzervatívabb vonal.

Ez a kettősség egyfajta politikai olvasztótégelyt hoz létre, amely már rövid távon is komoly konfliktusokat generálhat a kormányon belül és a szavazóbázisban is. Ifj. Lomnici Zoltán szerint ez az irány könnyen a támogatók jelentős részének elvesztéséhez vezethet.