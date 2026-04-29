Belső törésvonalak a leendő Tisza-kormányban: már az indulás előtt recseg-ropog a rendszer

Komoly belső feszültségeket vetít előre a Tisza-kormány felállása – erről beszélt a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, aki szerint a frissen bejelentett miniszteri és kormánybiztosi kinevezések nemcsak szakmai, hanem politikai kérdéseket is felvetnek. Mint fogalmazott:
A párt „ugyanazt csinálja, amit korábban a Fidesznek felrótt: saját embereket ültet kulcspozíciókba.”
Ideológiai irányok ütközése
Az alkotmányjogász szerint Magyar Péter kormányán belül két markáns irány rajzolódik ki:
A Bódis Krisztához köthető progresszív, „nyitott társadalom” felé hajló szemlélet, valamint a Tarr Zoltán nevével fémjelzett, inkább egyházi és brüsszeli kapcsolatokra építő, konzervatívabb vonal.
Ez a kettősség egyfajta politikai olvasztótégelyt hoz létre, amely már rövid távon is komoly konfliktusokat generálhat a kormányon belül és a szavazóbázisban is. Ifj. Lomnici Zoltán szerint ez az irány könnyen a támogatók jelentős részének elvesztéséhez vezethet.
„Nem szakértői kormány, hanem lojalitási háló”
A kritika nem áll meg az ideológiai különbségeknél: a szakértő szerint a Tisza Párt kormánya inkább egy lojalitásalapú struktúrát mutat, mintsem valódi szakértői kormányt:
Ez nem szakértői kormány, amit ígértek, hanem egy lojalitás-alapú, felülről és részben kívülről érkező politikai akarat által mesterségesen egységesített apparátus.”
A Tisza-kormány ráadásul rekordszámú, összesen 16 minisztériumból áll majd, amelyek közül már 14 vezető személye ismert. A kinevezettek között több olyan szereplő is található, akik nem a szakmai csúcsról érkeznek, hanem a párt belső köreiből vagy az elmúlt években csatlakoztak „szakértőként”. A két még nyitott kérdés a belügyi és az igazságügyi tárca vezetője – de a kritikusok szerint a fő kérdés már nem ez, hanem az, hogy a felálló struktúra képes lesz-e egyáltalán stabilan működni.