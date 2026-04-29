Belső törésvonalak a leendő Tisza-kormányban: már az indulás előtt recseg-ropog a rendszer

Már rövid távon komoly belső konfliktusokat hozhat a Magyar Péter vezette kabinet összetétele. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó szakértő szerint a leendő Tisza-kormányban lévő ideológiai ellentétek és a lojalitásalapú kinevezések a választók lemorzsolódásához vezethetnek.
Komoly belső feszültségeket vetít előre a Tisza-kormány felállása – erről beszélt a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, aki szerint a frissen bejelentett miniszteri és kormánybiztosi kinevezések nemcsak szakmai, hanem politikai kérdéseket is felvetnek. Mint fogalmazott: 

A Tisza-kormány egysége úgy tűnik, már a megalakulása előtt is repedezik (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

A párt „ugyanazt csinálja, amit korábban a Fidesznek felrótt: saját embereket ültet kulcspozíciókba.”

Ideológiai irányok ütközése

Az alkotmányjogász szerint Magyar Péter kormányán belül két markáns irány rajzolódik ki: 

A Bódis Krisztához köthető progresszív, „nyitott társadalom” felé hajló szemlélet, valamint a Tarr Zoltán nevével fémjelzett, inkább egyházi és brüsszeli kapcsolatokra építő, konzervatívabb vonal.

Ez a kettősség egyfajta politikai olvasztótégelyt hoz létre, amely már rövid távon is komoly konfliktusokat generálhat a kormányon belül és a szavazóbázisban is. Ifj. Lomnici Zoltán szerint ez az irány könnyen a támogatók jelentős részének elvesztéséhez vezethet.

„Nem szakértői kormány, hanem lojalitási háló”

A kritika nem áll meg az ideológiai különbségeknél: a szakértő szerint a Tisza Párt kormánya inkább egy lojalitásalapú struktúrát mutat, mintsem valódi szakértői kormányt:

Ez nem szakértői kormány, amit ígértek, hanem egy lojalitás-alapú, felülről és részben kívülről érkező politikai akarat által mesterségesen egységesített apparátus.”

A Tisza-kormány ráadásul rekordszámú, összesen 16 minisztériumból áll majd, amelyek közül már 14 vezető személye ismert. A kinevezettek között több olyan szereplő is található, akik nem a szakmai csúcsról érkeznek, hanem a párt belső köreiből vagy az elmúlt években csatlakoztak „szakértőként”. A két még nyitott kérdés a belügyi és az igazságügyi tárca vezetője – de a kritikusok szerint a fő kérdés már nem ez, hanem az, hogy a felálló struktúra képes lesz-e egyáltalán stabilan működni.

