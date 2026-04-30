Véglegessé vált a leendő Tisza-kormány névsora

Magyar Péter, leendő miniszterelnök a közösségi oldalán közölte, hogy a Tisza-kormány megalakításának utolsó lépéseként Pósfai Gábort, a Tisza Párt operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő, illetve irányító Belügyminisztérium vezetésére, míg Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt jogi vezetője az Igazságügyi Minisztérium irányításáért felelhet.

A Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium vezetőinek megnevezésével teljessé vált Magyar Péter leendő kormányának a névsora. A 16 tárcából álló Tisza-kormány összetétele így véglegessé vált, a miniszterelnök-jelölt pedig a következő hetekben már a kormányalakítás formális lépéseire és a parlamenti jóváhagyási folyamatra készül. Fotó: Facebook / Magyar Péter

A Tisza-kormány május 9-e után néhány napon belül megalakulhat

Magyar Péter pártja parlamenti frakciójának április 20-i alakuló ülése után jelentette be, hogy kormányában várhatóan 16 minisztérium lesz, aznap meg is nevezte hét tárca vezetőjét. A Tisza-kormány külügyminisztere Orbán Anita, a Tisza Párt külpolitikai szakértője, pénzügyminisztere Kármán András, a Tisza költségvetési és adópolitikai szakértője, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István, a Tisza gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője, míg az egészségügyi minisztere Hegedűs Zsolt, a párt egészségügyi szakpolitikusa lesz.

A politikusok mindegyike az országos listáról kerül a parlamentbe. Az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1. számú, Nyíregyháza központú egyéni választókerületének megválasztott képviselője, honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza szakértője, Hajdú-Bihar vármegye 5. számú, Hajdúszoboszló központú egyéni választókerületének megválasztott képviselője, az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs agrármérnök, a Tisza agrárszakértője lesz.

Magyar Péter április 22-én közölte, a Miniszterelnökség vezetésére Ruff Bálint politikai elemzőt, míg terület- és vidékfejlesztési miniszternek Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel.

Két nappal később újabb miniszterek váltak ismertté: a jelenleg fővárosi képviselő Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter lehet, a Szociális és Családügyi Minisztériumot a látássérült Kátai-Németh Vilmos, a csepeli választókerület megválasztott képviselője vezetheti, a gyermek- és oktatásügyi tárcáért pedig Lannert Judit oktatási szakértő felelhet.