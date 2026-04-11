Választási csalás gyanúja: dolgozókat kényszeríthettek a Tiszára szavazni

Dömötör Csaba a közösségi oldalán közölte, hogy választási visszaélésről kaptak információt. Mint írta,

a bejelentés egy, a Fejér megyei Szabadegyházán működő vállalattal kapcsolatban érkezett. A vállalat vezetője gyűlést hívott össze, amelyen a munkavállalók részvételét kötelezővé tette. A gyűlésen az ügyvezető előadta, hogy a vállalat a Tiszát támogatja.”

Mindez értelemszerűen azt jelenti, hogy azok a munkavállalók, akik meg akarják tartani a munkájukat, kötelesek a Tisza pártra szavazni. A Fidesz a történtek miatt feljelentést tesz, és kifogást nyújt be a választási bizottságnál.

Ahogy az Origón is foglalkoztunk vele, a nagyobbik kormánypárt Demokrácia Központot hozott létre a tiszás választási csalások megakadályozására, miután az elmúlt hetek eseményei azt mutatják, hogy a tiszás jelöltek és a mögöttük állók minden határt átlépnek a választási kampányban – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Mint kiderült, eddig huszonnégyszer állapítottak meg jogsértést a Tisza Párt esetében országos szinten, konkrétan a pártelnök Magyar Péterhez köthetően négyszer is. Helyi ügyekben pedig közel 200 alkalommal marasztalták el őket.