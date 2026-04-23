Ugyanaz a recept: a Tisza Párt a 2002-es mintát veszi elő

A 2002-es választások után is ugyanazokat a vádakat fogalmazták meg a Fidesz ellen, mint most – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Tóth Krisztina.

A Tisza Párt a 2002-es mintát veheti elő a konzervatív írónő szerint

A konzervatív írónő emlékeztetett, az első Orbán-kormány bukása után, 2002-ben a választásokat megnyerő baloldali ellenzék hasonló hangnemben támadta a vereséget szenvedő Fideszt, mint napjainkban a Tisza Párt. Akkor is gyakran hangzott el az az állítás, hogy a fideszes politikusok többsége „bűnöző”, akik „loptak”.

Államtitkárságot hoztak létre

Az írónő felidézte: a választások után hatalomra kerülő baloldal akkor külön államtitkárságot hozott létre azzal a céllal, hogy minél több fideszes politikust vonjanak eljárás alá, mivel őket „bűnözőként” állították be, akik „loptak”. A folyamat egyik arca Keller László volt, akit – utalva a sorozatos eljárásokra – később gúnyosan „Killerként” emlegettek. Tóth Kriszta értelmezése szerint az egész folyamat inkább egy bosszúhadjáratra hasonlított, amelyet a médiában is erőteljesen támogattak:

a kamerák előtt rabosítottak politikusokat, bilincsben vezettek el embereket, miközben a híradások rendszeresen „csontvázakról” beszéltek.

Az írónő részletesen végigvette azokat az ügyeket, amelyek akkoriban meghatározták a közbeszédet. Az APEH Bűnügyi Igazgatóságával kapcsolatban például az a vád jelent meg, hogy a távozó kormány szándékosan törölt fontos adatokat, ám szakértői vizsgálatok végül megállapították: semmilyen irat nem tűnt el.

Testüregvizsgálat az ártatlannál

A Millenáris Kht. ügyében Berkecz Máriát többször meztelenre vetkőztették, testüregvizsgálatnak vetették alá, számláit zárolták, majd évekkel később ártatlannak találták. A Happy End Kft. esetében Csépényi Nórát várandósan is zaklatták, házkutatást tartottak nála, férjét kihallgatták, végül bűncselekmény hiányában felmentették, miközben az eljárás következményei súlyosan érintették családját.

A Nemzetért Alapítvány kapcsán Szabó Tibor országgyűlési képviselőt rabosították, ám az ügy már a vádemelési szakaszban elakadt.

Hasonlóan végződött az MFB-ügy is, ahol Baranyi Lászlót vitték el kamerák előtt, de vádemelésig sem jutottak.