Ugyanaz a recept: a Tisza Párt a 2002-es mintát veszi elő

A 2002-es választások után is ugyanazokat a vádakat fogalmazták meg a Fidesz ellen, mint most – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Tóth Krisztina.
A konzervatív írónő emlékeztetett, az első Orbán-kormány bukása után, 2002-ben a választásokat megnyerő baloldali ellenzék hasonló hangnemben támadta a vereséget szenvedő Fideszt, mint napjainkban a Tisza Párt. Akkor is gyakran hangzott el az az állítás, hogy a fideszes politikusok többsége „bűnöző”, akik „loptak”.
Államtitkárságot hoztak létre
Az írónő felidézte: a választások után hatalomra kerülő baloldal akkor külön államtitkárságot hozott létre azzal a céllal, hogy minél több fideszes politikust vonjanak eljárás alá, mivel őket „bűnözőként” állították be, akik „loptak”. A folyamat egyik arca Keller László volt, akit – utalva a sorozatos eljárásokra – később gúnyosan „Killerként” emlegettek. Tóth Kriszta értelmezése szerint az egész folyamat inkább egy bosszúhadjáratra hasonlított, amelyet a médiában is erőteljesen támogattak:
a kamerák előtt rabosítottak politikusokat, bilincsben vezettek el embereket, miközben a híradások rendszeresen „csontvázakról” beszéltek.
Az írónő részletesen végigvette azokat az ügyeket, amelyek akkoriban meghatározták a közbeszédet. Az APEH Bűnügyi Igazgatóságával kapcsolatban például az a vád jelent meg, hogy a távozó kormány szándékosan törölt fontos adatokat, ám szakértői vizsgálatok végül megállapították: semmilyen irat nem tűnt el.
Testüregvizsgálat az ártatlannál
A Millenáris Kht. ügyében Berkecz Máriát többször meztelenre vetkőztették, testüregvizsgálatnak vetették alá, számláit zárolták, majd évekkel később ártatlannak találták. A Happy End Kft. esetében Csépényi Nórát várandósan is zaklatták, házkutatást tartottak nála, férjét kihallgatták, végül bűncselekmény hiányában felmentették, miközben az eljárás következményei súlyosan érintették családját.
A Nemzetért Alapítvány kapcsán Szabó Tibor országgyűlési képviselőt rabosították, ám az ügy már a vádemelési szakaszban elakadt.
Hasonlóan végződött az MFB-ügy is, ahol Baranyi Lászlót vitték el kamerák előtt, de vádemelésig sem jutottak.
A Hídember című film körül korrupciós vádak jelentek meg, ám a vizsgálatok nem találtak szabálytalanságot. A Terror Háza Múzeum ügyében szintén látványos intézkedések történtek, Szabó Tibort kamerák előtt állították elő, majd az évekig tartó eljárás végén felmentették.
Deutsch Tamás volt a célpont
Az Ifjúsági és Sportminisztérium esetében Deutsch Tamás volt a célpont: milliárdos visszaélésekkel vádolták, ám a parlament végül nem függesztette fel mentelmi jogát, és a vizsgálatok többségében szabályosnak találták a döntéseket.
Az autópálya-építések kapcsán is feljelentések születtek, de az ügyészségek minden alapot nélkülözőnek találták azokat.
A Happy End és az Ezüsthajó Kft. esetében nagyszabású házkutatásokat tartottak, dokumentumokat foglaltak le, de nem sikerült megalapozott vádat összeállítani. A Dach Kft. ügyében eljárás sem indult, míg a Magyar Építőipari Kht. visszautalta a vitatott támogatást, bizonyítva, hogy nem történt visszaélés.
Az Országimázs Központtal kapcsolatban is korrupciós vádak merültek fel, ám a hatóságok nem találtak bizonyítékot.
Színre lép a Tisza Párt
A PSZÁF ügyében pedig Szász Károlyt akarták eljárás alá vonni, de a nyomozást bizonyíték hiányában megszüntették.
Sorolhatnánk még napestig
– jegyezte meg az írónő, aki szerint a mintázat egyértelmű: látványos vádak, erős médiatámogatás, majd bizonyítékok hiányában lezárt ügyek.
Tóth Kriszta szerint a jelenlegi helyzetben is hasonló folyamat rajzolódik ki. Felidézte, hogy
Ruff Bálint már egy Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállításáról beszélt, amely „a lehető legszélesebb jogosítványokkal” működne.
Az írónő értelmezése kiemelte, a politikai küzdelmekben újra megjelennek azok az eszközök és vádak, amelyekkel már több mint két évtizede is találkozhatott a magyar közvélemény. Ruff Bálint egyébként a Gyurcsány–Bajnai-korszak liberális politikai köreiből indulva Botka László és Márki-Zay Péter mellett is feltűnt, az utóbbi időben pedig már a Tisza holdudvarában és a Partizán műsoraiban volt látható rendszeresen.