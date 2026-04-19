Adóemelés vagy adócsökkentés? Teljes zavar a Tisza körül

Az Ellenpont szerint komoly ellentmondások rajzolódnak ki a Tisza Párt gazdasági tervei körül: miközben a kiszivárgott konvergenciaprogram többkulcsos adót, kedvezmények megszüntetését és jelentős terheket vetítene előre, Magyar Péter később ezt tagadta, és adócsökkentést ígért. A párt környezetéből ugyanakkor több szakértő is megszorításokról beszélt. Bod Péter Ákos egykori jegybankelnök, aki a Tisza szigetek rendszeres vendége volt, egyértelműen kimondta, hogy eltörölné az édesanyák adókedvezményét, hasonlóképpen vélekedett a 25 év alattiak szja-mentességéről. Szerinte:

Megszorításokra lesz szükség, és ezt mindenki tudja”.

Többkulcsos adó és megszorítások terve

A kiszivárgott tervezet szerint megszűnne a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó, és helyette sávos rendszer lépne életbe. Az átlagbér felett keresők már magasabb kulcsokkal szembesülnének, ami sokak számára nettó jövedelemcsökkenést jelentene.

A számítások szerint pedagógusok, ápolók, rendőrök és katonák is kevesebbet vihetnének haza, miközben az orvosok esetében akár több százezer forintos havi kiesés is felmerülhet. Emellett csökkentenék a családi adókedvezményt, és megszüntetnének egyes támogatásokat is.

Vállalkozásokra is ránehezedne a teher

A tervezet nemcsak a lakosságot, hanem a vállalati szektort is érintené. A társasági adó a jelenlegi 9 százalékról sávossá válna, a nagyvállalatok esetében akár 25 százalékra emelkedve.

Számos új teher is megjelenne: külön járulékok, bérgarancia-hozzájárulás, valamint egy 1,5 százalékos „gyermekvédelmi hozzájárulás” a cégek számára. A kisadózási formákat szűkítenék, miközben új adónemeket vezetnének be, és szigorítanák az áfa-visszaigénylést is.

A csomag része lenne egy 32 százalékos „luxusáfa”, valamint egy jelentős vagyonadó is, amely már 500 millió forintos vagyontól életbe lépne.