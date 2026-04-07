Újabb adóemelési ötlet a Tisza Pártnál: Bokros Lajos ingatlanadót akar

Újabb adóemelési ötlet merült fel a Tisza Párt háza táján. Miután a kiszivárgott programból már tudjuk, hogy Magyar Péterék megemelnék a személyi jövedelemadót, megszüntetnék a rezsicsökkentést, és még a háziállatokat is megadóztatnák, előkerült a Tisza új megszorítási szakértője, Bokros Lajos, aki arról beszélt: be kell vezetni az ingatlanadót – számolt be róla az Ellenpont.

A képlet egyszerű a lap szerint. Mivel az ingatlan nem mozdítható, nem menekíthető ki az adófizetési kötelezettség alól, így mindenkit meg lehet sarcolni, függetlenül attól, hogy az ingatlant leszámítva rendelkezik-e bármiféle vagyonnal. Mint kifejtik, Bokros messze nem szorítkozott a luxusingatlanok adóztatására, minden háztulajdonost megsarcolna. A nyugdíjasokat is.

Nem véletlen, hogy- mint azt Bokros is megjegyzi- az eddigi kormányok inkább elvetették az ingatlanadót. Magyarországon ugyanis kiemelkedően magas a saját ingatlanban élők száma,1 az Európai Unióban a harmadik legjobb helyen állunk. Az Eurostat adatai szerint egész pontosan a lakosság 91,6 százaléka lakik saját lakásban, ami közel másfélszerese az uniós átlagnak (68,4 százalék). Mindez azt jelenti, hogy a Bokros-féle új adó 10-ből 9 embert közvetlenül érintene, de az albérletek ára is megugorhat, hiszen a bérbeadók az új adót - legalábbis részben - a bérlőkre terhelnék tovább.

Az ingatlanadó tehát gyakorlatilag minden magyar embert érintene, azt is, akinek nincs saját lakása. Egy ilyen sarc azonban éppen beleilleszkedik annak a 600 oldalas megszorító tervezetnek a szellemiségébe, amely tavaly szivárgott ki a Tisza Párttól.