Csökkenni vagy nőni fog az adó? Ellentmondásba ütköznek a Tisza Párt zavaros tervei

A Tisza Párt gazdasági programja látványos ellentmondásokat tartalmaz: miközben adócsökkentést ígérnek, a konkrét számok alapján sokaknál épp ellenkező hatás jöhet – számolt be az Ellenpont.

A kampányban azt kommunikálták, hogy a mediánbér alatt keresők – mintegy 2,2 millió ember – akár 9 százalékos személyi jövedelemadóval számolhatnának, emellett áfacsökkentést is ígérnek bizonyos termékeknél.

Ezzel szemben egy korábban ismertetett program többkulcsos szja-rendszert vetít előre: 416 ezer forintig maradna 15 százalék, efölött 22 százalék, 1,25 millió forint felett pedig már 33 százalék lenne az adókulcs. A jelenlegi átlagbér – nagyjából 687 ezer forint – mellett ez azt jelenti, hogy a többség magasabb adókulcsba esne, vagyis a terhek nőnének.

Nemcsak az szja emelése merült fel: szóba került a családi kedvezmények visszavágása és a társasági adó növelése is. A kommunikáció és a háttérszámok között komoly szakadék látszik. Miközben a nyilvánosság előtt adócsökkentést hangsúlyoznak, a részletek inkább egy magasabb adóterhelésű rendszer felé mutatnak.