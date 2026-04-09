Hogy ne lógjon ki a sorból, a Tisza egri jelöltjének is különös a háttértörténete

Egyre komolyabb aggályok merülnek fel a Tisza Párt egri jelöltjének hátországa kapcsán. Az Ellenpont szerint Magyar Péter pártjának helyi kampányában fegyveripari kapcsolatok és botrányos megnyilvánulások is megjelentek. Bódis Péter mögött olyan háttéremberek tűntek fel, akik szorosan kapcsolódnak az ukrán fegyveriparhoz és a nemzetközi fegyverlobbihoz. A háttérben egy ukrajnai vegyesvállalat létrehozása is kirajzolódik, amely légvédelmi rakéták fejlesztésére és gyártására jött létre, kifejezetten a már használatban lévő rendszerekhez igazítva. Bódis mögé beállt Wéber János is, aki korábban Ruszin-Szendi Romuluszt támogatta, és a baloldali gazdasági körökhöz köthető.

Magyar Péter és Bódis Péter, a Tisza Párt egri jelöltje (Forrás: Ellenpont)

Fegyveripari kapcsolatok és ukrán támogatás a Tisza Párt jelöltje mögött

Kürtös László maga is nyíltan vállalta a közösségi oldalán, hogy cége aktívan támogatja Ukrajnát.