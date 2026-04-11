30 másodpercben a különbség egy fideszes és egy tiszás kampányesemény között 

Orbán Balázs mindössze fél percben érzékeltette, miről döntünk és milyen végletek között választ minden magyar vasárnap. A miniszterelnök politikai igazgatója összehasonlította, hogyan zajlik egy fideszes és egy tiszás kampányesemény.
Ordító különbségre mutatott rá Orbán Balázs. Míg a Fidesz rendezvényei rendre kulturált mederben, kölcsönös tisztelettel zajlanak le, addig a tiszás kampányeseményeken szó szerint elszabadul a pokol; magukból kikelt előadók és közönség, trágár, primitív dalszövegek, nemi szervét a színpadon mutogató fellépő. A politikus 30 másodpercben érzékeltette: ég és föld a különbség a két tábor között, és ebből választ Magyarország vasárnap.
