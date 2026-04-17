Először ül egy asztalhoz a Tisza, a Fidesz és a Mi Hazánk – kulcsfontosságú döntések várhatók

A megbeszélés középpontjában az áll, hogyan osszák fel egymás között a parlamenti bizottságokat, ki kapja a fontosabb pozíciókat, és pontosan mikor legyen az új Országgyűlés alakuló ülése. Az is várhatóan kiderül, kit szán a Tisza Párt házelnöknek Kövér László helyére.

Kiderülhet, hogy a Tisza Párt mennyire lesz hajlandó osztozni a pozíciókon, és mennyire akarja már az első hetekben átalakítani a parlamenti működést

A Tisza Párt először tárgyal a Fidesszel és a Mi Hazánkkal

A jelenlegi adatok szerint a Tisza Pártnak 137, a Fidesz–KDNP-nek 56, a Mi Hazánknak pedig 6 mandátuma lehet. A külföldi és átjelentkezős szavazatok feldolgozása után azonban még változhat ez a kép, a végleges létszám csak szombat estére válhat ismertté.

Sulyok Tamás szerdán már fogadta a pártvezetőket: Magyar Pétert, Orbán Viktort, Semjén Zsoltot és Toroczkai Lászlót. Az államfővel egyetértettek abban, hogy az alakuló ülést minél hamarabb össze kell hívni, várhatóan a május 4-i héten.

Mit hoz az alakuló ülés?

Az alakuló ülésen a képviselők esküt tesznek, megválasztják a házelnököt, alelnököket és jegyzőket, valamint a bizottságokat. Itt javasolja majd Sulyok Tamás hivatalosan is Magyar Pétert miniszterelnöknek. Az eskütétel után az Orbán-kormány ügyvezetőként folytatja a munkát, de már erősen korlátozott jogkörökkel.

A pénteki egyeztetést Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti. A Tisza Párt több vezető politikust is küld a tárgyalásra.

Ez lesz az első komoly próba, hogy a három párt mennyire tud együttműködni az új parlament kialakításában. Különösen érdekes lesz látni, hogy a Tisza Párt mennyire lesz hajlandó osztozni a pozíciókon, és mennyire akarja már az első hetekben átalakítani a parlamenti működést.