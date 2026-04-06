Kutyájával gyalázta meg a fideszes plakátokat: botrányos videó terjed a Tisza-körökben

A Tűzfalcsoport beszámolója szerint a felvételen egy, a Tisza Párthoz köthető aktivista Radics Béla országgyűlési képviselőjelölt leszaggatott plakátjaihoz viszi kutyáját, majd hagyja, hogy az azokon végezze el a dolgát. A történteket videóra is rögzítette, és a felvétel gyorsan terjedni kezdett különböző, a pártot támogató online csoportokban.

A Tisza Párt egyik aktivistája videóra vette, ahogy meggyaláz egy fideszes plakátot (Forrás: Tűzfalcsoport)

„Ez már nem politika, hanem gyalázkodás”

A felvétel kapcsán sokan nemcsak a politikai kultúra mélypontjáról beszélnek, hanem arról is, hogy az ilyen akciók túlmutatnak a kampány eszközein. A plakátok megrongálása önmagában is jogi kérdéseket vet fel, a jelenet azonban az állat felhasználása miatt különösen visszatetsző.