Kutyájával gyalázta meg a fideszes plakátokat: botrányos videó terjed a Tisza-körökben

A Tűzfalcsoport beszámolója szerint a felvételen egy, a Tisza Párthoz köthető aktivista Radics Béla országgyűlési képviselőjelölt leszaggatott plakátjaihoz viszi kutyáját, majd hagyja, hogy az azokon végezze el a dolgát. A történteket videóra is rögzítette, és a felvétel gyorsan terjedni kezdett különböző, a pártot támogató online csoportokban.
„Ez már nem politika, hanem gyalázkodás”
A felvétel kapcsán sokan nemcsak a politikai kultúra mélypontjáról beszélnek, hanem arról is, hogy az ilyen akciók túlmutatnak a kampány eszközein. A plakátok megrongálása önmagában is jogi kérdéseket vet fel, a jelenet azonban az állat felhasználása miatt különösen visszatetsző.
Állat is eszközzé vált a kampányban
A történet másik szereplője maga az állat, amelyet – sokak szerint – felelőtlen módon használt fel gazdája egy politikai akcióhoz. A kutyát többen sajnálattal említik, míg az aktivista viselkedését éles kritikák érik, ami újabb vitát indított el arról, meddig mehet el a politikai kampány és hol húzódik a határ.