A határon túli magyarság ellen hergelnek a Tisza Párt szavazói

A Tisza Párt elnöke sajtótájékoztatóján és közösségi oldalán is egyértelművé tette, hogy a határon túli magyarok támogatása a választások után sem szűnik meg. A szavazóik nagy része azonban valószínűleg nem erre számított, hiszen azonnal érkeztek a hergelő, gyűlöletkeltő hozzászólások – írta a Magyar Nemzet.

A Tisza Párt bejegyzése alatt kommentháború robbant

Mindenben támogatni fogjuk a határon túli magyarságot”

– ígérte a Tisza Párt videójában Magyar Péter. A pártelnök a nemzetközi sajtótájékoztatóján hosszan ecsetelte, hogy fontosak neki a külhoni magyarok, és a Fidesz–KNDP-t bírálva bizonygatta: megtartják a kettős állampolgárság intézményét, valamint a szavazati jogukat sem fogják elvenni.

A párt szavazóinak egy része azonban feltehetőleg arra számított, hogy a választások után valamennyi határon túli magyar támogatása megszűnik; a kommentek alapján a legtöbben azt sérelmezik, hogy a támogatás nekik személyesen sok pénzbe kerül; pedig ez nem így van.

Aligha kelt meglepetést ez a hangvétel, ha figyelembe vesszük, hogy a Tisza támogatói között jelentős számban vannak olyan baloldali szavazók, akik ugyan kiábrándultak a korábbi ellenzéki pártokból, de továbbra sem tartják problémásnak a külhoni magyarok elleni uszítást.