Magyar Péter MSZP-s kötődésű jelöltet indít Nagykanizsán

A Tisza Párt nagykanizsai jelöltje, Lovkó Csaba már évtizedek óta próbál politikai karriert építeni. Lovkó a kilencvenes évek végén a Zalaco nevű sütőipari cég vezérigazgatója volt, ahol egy sikertelen termékbevezetés után elbocsátások következtek, majd a vállalatot rövid időn belül fel is darabolták. A cég többségi tulajdonosa Somody Gertrúd volt, aki a milliárdos Somody Imre családjához tartozik. A Somody-kör a 2000-es években komoly befolyással bírt, több kulcspozícióban is megjelent az egészségügyi irányításban. Lovkó aktívan támogatta a szocialistákat, és régóta törekszik politikai szerepre, de eddig nem tudott áttörést elérni – számolt be az Ellenpont.

Az egész családot betolná a Tisza Pártba

Hogy mennyire fontos Lovkónak a pozíciószerzés, azt jól mutatja, hogy nemcsak magát, de lányát is benyomta a Tisza Pártba. Lovkó Luca először a Tisza egyik kampánydalának videóklipjében tűnt fel, ahol Magyar Péter „Ilike" néven ismertté vált asszisztens-„barátnője" mellett lovagolt. Ezzel a produkcióval egészen a tiszás jelöltválogatóig jutott, ahol Bódis Kriszta mellett kapott töltelékjelölti szerepkört.