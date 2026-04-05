Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Lovkó Csaba

Magyar Péter MSZP-s kötődésű jelöltet indít Nagykanizsán

13 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy korábban a szocialista körökhöz köthető vállalkozó lett az ellenzék nagykanizsai jelöltje. A választás tétje az is, milyen háttérrel rendelkező emberek jutnak politikai szerephez; a Tisza Párt jelöltjének múltja is reflektorfénybe került.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lovkó CsabaTisza PártVálasztás 2026Lovkó LucaMSZPMagyar Péter

A Tisza Párt nagykanizsai jelöltje, Lovkó Csaba már évtizedek óta próbál politikai karriert építeni. Lovkó a kilencvenes évek végén a Zalaco nevű sütőipari cég vezérigazgatója volt, ahol egy sikertelen termékbevezetés után elbocsátások következtek, majd a vállalatot rövid időn belül fel is darabolták. A cég többségi tulajdonosa Somody Gertrúd volt, aki a milliárdos Somody Imre családjához tartozik. A Somody-kör a 2000-es években komoly befolyással bírt, több kulcspozícióban is megjelent az egészségügyi irányításban. Lovkó aktívan támogatta a szocialistákat, és régóta törekszik politikai szerepre, de eddig nem tudott áttörést elérni – számolt be az Ellenpont.

Hogy mennyire fontos Lovkónak a pozíciószerzés, azt jól mutatja, hogy nemcsak magát, de lányát is benyomta a Tisza Pártba (Forrás: Ellenpont)

Az egész családot betolná a Tisza Pártba

Hogy mennyire fontos Lovkónak a pozíciószerzés, azt jól mutatja, hogy nemcsak magát, de lányát is benyomta a Tisza Pártba. Lovkó Luca először a Tisza egyik kampánydalának videóklipjében tűnt fel, ahol Magyar Péter „Ilike" néven ismertté vált asszisztens-„barátnője" mellett lovagolt. Ezzel a produkcióval egészen a tiszás jelöltválogatóig jutott, ahol Bódis Kriszta mellett kapott töltelékjelölti szerepkört. 

Lovkó Csaba tehát évtizedek óta próbál politikai karriert építeni. Ehhez a projekthez pedig meg is találta a két legalkalmasabb közösséget: az MSZP-t és a Tisza Pártot. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!