Legalább őszinte: Magyar Péter bicskei jelöltje szerint Magyarország a probléma és Brüsszel a megoldás

Nemcsak helyismereti hiányosságok, hanem ellentmondásos politikai állítások is jellemzik Magyar Péter bicskei jelöltjét – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. Egy videós bejelentkezésben maga is elismerte, hogy alig ismeri a körzet északi részét, miközben politikai megszólalásaiban Brüsszelt nevezi meg követendő irányként, Magyarországot pedig problémaként írja le. Tehát Bögi Viktória tökéletesen képviseli a Tisza Párt által képviselt, erősen vitatott irányvonalat.
Turistaként a saját választókerületében
A Fejér 03-as választókerületben induló Bögi Viktória esete rávilágít a Tisza Párt jelöltállításának visszatérő kritikájára: több jelöltet olyan körzetekben indítanak, amelyekhez nincs valódi kötődésük.
A politikus saját szavai szerint sem rendelkezik kellő helyismerettel, ami felveti a kérdést, hogyan tudná hitelesen képviselni az ott élők érdekeit.
A helyi ügyek – infrastruktúra, gazdaság, közlekedés – mélyebb ismerete nélkül a képviselet könnyen formálissá válhat. A kritikusok szerint ez nem egyedi eset, hanem egy szélesebb jelenség része a párton belül.
Brüsszel mint megoldás, Magyarország mint probléma
Bögi Viktória politikai álláspontja külpolitikai kérdésekben is vitát váltott ki.
Egy nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy „Magyarország a probléma, Brüsszel a megoldás”, ami egybecseng más tiszás politikusok megszólalásaival.
A kijelentés azért is kapott hangsúlyt, mert egyes értelmezések szerint a Tisza Párt ezzel az uniós döntéshozatal erősítését és a nemzeti mozgástér szűkítését támogatná. Ez olyan intézkedések elfogadásához vezethetne, mint a rezsicsökkentés átalakítása, a migrációs kvóták bevezetése vagy az ukrajnai háború finanszírozásának kiterjesztése. A jelölt személyével kapcsolatos viták így nemcsak helyi, hanem országos politikai kérdéseket is érintenek, különösen a szuverenitás és az uniós együttműködés határainak megítélésében.