Legalább őszinte: Magyar Péter bicskei jelöltje szerint Magyarország a probléma és Brüsszel a megoldás

Nemcsak helyismereti hiányosságok, hanem ellentmondásos politikai állítások is jellemzik Magyar Péter bicskei jelöltjét – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. Egy videós bejelentkezésben maga is elismerte, hogy alig ismeri a körzet északi részét, miközben politikai megszólalásaiban Brüsszelt nevezi meg követendő irányként, Magyarországot pedig problémaként írja le. Tehát Bögi Viktória tökéletesen képviseli a Tisza Párt által képviselt, erősen vitatott irányvonalat.

Bögi Viktória esete jól példázza a Tisza Párt vitatható morális és politikai irányvonalát (Forrás: Ellenpont)

Turistaként a saját választókerületében

A Fejér 03-as választókerületben induló Bögi Viktória esete rávilágít a Tisza Párt jelöltállításának visszatérő kritikájára: több jelöltet olyan körzetekben indítanak, amelyekhez nincs valódi kötődésük.

A politikus saját szavai szerint sem rendelkezik kellő helyismerettel, ami felveti a kérdést, hogyan tudná hitelesen képviselni az ott élők érdekeit.

A helyi ügyek – infrastruktúra, gazdaság, közlekedés – mélyebb ismerete nélkül a képviselet könnyen formálissá válhat. A kritikusok szerint ez nem egyedi eset, hanem egy szélesebb jelenség része a párton belül.