Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül

Tisza Párt

Legalább őszinte: Magyar Péter bicskei jelöltje szerint Magyarország a probléma és Brüsszel a megoldás

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Saját bevallása szerint sem ismeri választókerületét Magyar Péter bicskei jelöltje, aki közben Brüsszelt tartja a megoldásnak Magyarország problémáira – írta meg az Ellenpont. Bögi Viktória kijelentései és megnyilvánulásai újabb kérdéseket vetnek fel a Tisza Párt jelöltállítási gyakorlatával kapcsolatban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nemcsak helyismereti hiányosságok, hanem ellentmondásos politikai állítások is jellemzik Magyar Péter bicskei jelöltjét – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. Egy videós bejelentkezésben maga is elismerte, hogy alig ismeri a körzet északi részét, miközben politikai megszólalásaiban Brüsszelt nevezi meg követendő irányként, Magyarországot pedig problémaként írja le. Tehát Bögi Viktória tökéletesen képviseli a Tisza Párt által képviselt, erősen vitatott irányvonalat.

Bögi Viktória esete jól példázza a Tisza Párt vitatható morális és politikai irányvonalát (Forrás: Ellenpont)

Turistaként a saját választókerületében

A Fejér 03-as választókerületben induló Bögi Viktória esete rávilágít a Tisza Párt jelöltállításának visszatérő kritikájára: több jelöltet olyan körzetekben indítanak, amelyekhez nincs valódi kötődésük. 

A politikus saját szavai szerint sem rendelkezik kellő helyismerettel, ami felveti a kérdést, hogyan tudná hitelesen képviselni az ott élők érdekeit.

A helyi ügyek – infrastruktúra, gazdaság, közlekedés – mélyebb ismerete nélkül a képviselet könnyen formálissá válhat. A kritikusok szerint ez nem egyedi eset, hanem egy szélesebb jelenség része a párton belül.

Brüsszel mint megoldás, Magyarország mint probléma

Bögi Viktória politikai álláspontja külpolitikai kérdésekben is vitát váltott ki.

Egy nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy „Magyarország a probléma, Brüsszel a megoldás”, ami egybecseng más tiszás politikusok megszólalásaival.

A kijelentés azért is kapott hangsúlyt, mert egyes értelmezések szerint a Tisza Párt ezzel az uniós döntéshozatal erősítését és a nemzeti mozgástér szűkítését támogatná. Ez olyan intézkedések elfogadásához vezethetne, mint a rezsicsökkentés átalakítása, a migrációs kvóták bevezetése vagy az ukrajnai háború finanszírozásának kiterjesztése. A jelölt személyével kapcsolatos viták így nemcsak helyi, hanem országos politikai kérdéseket is érintenek, különösen a szuverenitás és az uniós együttműködés határainak megítélésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!