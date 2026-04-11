Kocsis Máté brutális szembesítése: Peti, nézd a művedet!

Minden szónál többet mond az a videó, amit Kocsis Máté szombat délután tett közzé. A frakcióvezető szembesítette Magyar Pétert azzal, hogy hova vezetett az emberek tudatos hergelése az elmúlt időszakban. Annak ellenére, hogy a Tisza Párt szeretetországot szeretne építeni, a kampány előrehaladtával megsokszorozódtak az erőszakos megnyilvánulások. Magyar Péter minderről nem vesz, vagy nem akar tudomást venni; Kocsis Máté szerint viszont ideje szembenézni mindazzal, amiért ő is felelősséggel tartozik.

Erőszaktól, gyűlölettől hangos a Tisza Párt és tábora

Szomorú jelenség, hogy a 2026-os választási kampány hajrájában a Tisza Párt támogatói körében jelentősen megerősödött a gyűlöletkeltő és hergelő megnyilvánulások száma. Több esetben ittas szimpatizánsok gyaláztak idős választópolgárokat, közösségi oldalakon pedig egyre durvább verbális támadások, fenyegetések és uszítások láthatók a politikai ellenfelekkel szemben. A párt egyes aktivistái Fidesz-eseményeken provokálnak, egyes esetekben tettlegességig is elmennek. Szeretetország helyett sajnos ezt sikerült építeni.