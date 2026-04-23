Kiderült, hová rejti embereit a Tisza Párt a kérdések elől

Magyar Péter a sajtótól elzárt Szabad György irodaházba költözteti a Tisza Párt képviselőit, elkerülve a Fehér Ház előtti kritikus újságírói kérdéseket – számolt be róla a HírTV.

Magyar Péter a sajtótól elzárt Szabad György irodaházba költözteti a Tisza Párt képviselőit Fotó: Csudai Sándor

Mint írják, a Tisza Párt hirdetett transzparencia ígérete és a valóság között egyre mélyebb szakadék tátong. Miközben az elnök „fantasztikus jelöltekről” beszél, a Szabad György irodaház alagútjai mögé rejti őket a sajtószabadság elől. Ez a nyilatkozati tilalom olyan, mint a félős gyerek, aki behúzza a függönyt, ha vendég jön.

A Fehér Ház elhagyása a TV szerint azt jelzi: a nyílt párbeszéd helyett a hermetikus elzárkózás lett az új irány.